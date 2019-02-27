Порошенко запропонував виплачувати компенсацію багатодітним сім'ям

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявив, що сім'я, яка має трьох і більше дітей, отримає компенсацію у розмірі прожиткового мінімуму

Президент України Петро Порошенко запропонував кожен місяць виплачувати багатодітним сім'ям компенсацію в розмірі прожиткового мінімуму. Про це він сказав у ході візиту у Запорізьку область, передає РБК-Україна.

За його словами, виплата компенсацій багатодітним сім'ям - це ще один "влучний постріл" в боротьбі з бідністю в Україні.

"Індексація пенсій, монетизація субсидій - два точних постріли в боротьбі з бідністю. І я пропоную ще один крок: кожна родина, яка має 3 і більше дітей, отримає за третю, четверту, п'яту дитину компенсацію пряму кожен місяць у розмірі прожиткового мінімуму", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 20 лютого затвердив план заходів на 2019 рік щодо реалізації Стратегії подолання бідності.

Крім того, раніше Порошенко заявляв, що виплата субсидій у готівковій формі розпочнеться 4 березня 2019 року. За його словами, вже з 4 березня отримувачі субсидій почнуть отримувати грошові кошти. Він також назвав це "значним кроком у боротьбі з бідністю", в першу чергу, щодо малозабезпечених верств населення. Президент підкреслив, що 70% отримувачів субсидій - це пенсіонери.