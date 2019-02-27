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Порошенко запропонував виплачувати компенсацію багатодітним сім'ям

Новини » Політика    27.02.2019 - 14:37
Порошенко запропонував виплачувати компенсацію багатодітним сім'ям
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявив, що сім'я, яка має трьох і більше дітей, отримає компенсацію у розмірі прожиткового мінімуму

Президент України Петро Порошенко запропонував кожен місяць виплачувати багатодітним сім'ям компенсацію в розмірі прожиткового мінімуму. Про це він сказав у ході візиту у Запорізьку область, передає РБК-Україна.

За його словами, виплата компенсацій багатодітним сім'ям - це ще один "влучний постріл" в боротьбі з бідністю в Україні.

"Індексація пенсій, монетизація субсидій - два точних постріли в боротьбі з бідністю. І я пропоную ще один крок: кожна родина, яка має 3 і більше дітей, отримає за третю, четверту, п'яту дитину компенсацію пряму кожен місяць у розмірі прожиткового мінімуму", - написав він у Twitter.

Порошенко запропонував виплачувати компенсацію багатодітним сім'ям

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 20 лютого затвердив план заходів на 2019 рік щодо реалізації Стратегії подолання бідності.

Крім того, раніше Порошенко заявляв, що виплата субсидій у готівковій формі розпочнеться 4 березня 2019 року. За його словами, вже з 4 березня отримувачі субсидій почнуть отримувати грошові кошти. Він також назвав це "значним кроком у боротьбі з бідністю", в першу чергу, щодо малозабезпечених верств населення. Президент підкреслив, що 70% отримувачів субсидій - це пенсіонери.

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