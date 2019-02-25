Порошенко: пенсіонери отримають субсидії готівкою

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко провів нараду щодо старту виплати монетизованих субсидій

Українські пенсіонери зможуть отримати монетизовані субсидії готівкою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Петра Порошенка на нараді в Пенсійному фонді.

Порошенко нагадав, що раніше було прийнято рішення про монетизацію субсидій, а також про їх виплату готівкою. Він також підкреслив, що в Україні 74% одержувачів субсидій є пенсіонерами.

"Тепер вони зможуть отримати додатково до пенсій субсидії готівкою. Теплий кінець лютого і березня, сподіваюся, дозволить зекономлені кошти по енергозбереженню залишити в кишені пенсіонерів", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше в Кабміні анонсували ще одне підвищення пенсій. За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, в Україні підвищать пенсії тим, хто за часів СРСР отримував низькі зарплати.

Раніше вице-премьер-міністр України Павло Розенко розповів, на скільки зростуть пенсії з 1 березня. За його словами підвищення становитиме 17-20%. Він також підкреслив, що необхідний ресурс для підвищення пенсійних виплат є.