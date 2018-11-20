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Пенсійний фонд отримає 1 млрд гривень від розмитнення "євроблях", - проект бюджету

Новини » Економіка    20.11.2018 - 10:47
Пенсійний фонд отримає 1 млрд гривень від розмитнення "євроблях", - проект бюджету
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мільярд піде до спеціального фонду держбюджету на фінансування виплати пенсій

У проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, передбачені додаткові доходи від розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №9000.

У пояснювальній записці до проекту відзначається, що кошти від розмитнення в обсязі 1 млрд грн спрямовуються до спеціального фонду державного бюджету на фінансування виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за бюджетними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду.

Ці кошти планують отримати завдяки закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" (№ 8487), ухваленому Верховною радою 8 листопада.

Нагадаємо, Верховна рада 8 листопада схвалила нову модель оподаткування раніше ввезених авто з іноземною реєстрацією ("евроблях").

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект дербюджету-2019 для розгляду у другому читанні.

Доходи проекту держбюджету на 2019 рік передбачено сумі 1 026 131,8 млн грн, у тому числі доходи загального фонду - 928 507,9 млн грн та доходи спеціального фонду - 97 623,9 млн грн.

Видатки проекту держбюджету на 2019 рік передбачено у сумі 1 112 130,0  млн грн, у тому числі видатки загального фонду - 1 005 767,5 млн грн та видатки спеціального фонду - 106 362,4 млн грн.

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