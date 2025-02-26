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Лидера боснийских сербов Додика приговорили к году тюрьмы: что известно

Босния и Герцеговина, Среда 26 февраля 2025 16:57
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Лидера боснийских сербов Додика приговорили к году тюрьмы: что известно Фото: Милорад Додик, президент Республики Сербской (Getty Images)
Автор: Катерина Черніговець

Суд в Боснии и Герцеговине приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к заключению. Его обвинили в неповиновении решению высокого представителя из Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dnevni avaz.

Сообщается, что лидера боснийских сербов Милорада Додика приговорили к одному году тюрьмы и шести годам запрета занимать должность президента Республики Сербской.

Он может обжаловать это решение.

За что судили Додика

Додика признали виновным в неповиновении решению верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта.

В 2023 году Народное собрание Республики Сербской приняло закон, согласно которому решения верховного представителя не будут публиковаться в "Официальном вестнике". Но Шмидт отменил закон.

Когда Додик объявил, что подпишет указ о провозглашении закона, несмотря на то, что он был аннулирован, Шмидт внес поправки в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины, чтобы неподчинение решениям верховного представителя было признано уголовным преступлением.

Пренебрегая этими решениями, Додик все же подписал указ о признании двух отмененных законов.

Согласно Дейтонским мирным соглашениям, верховный представитель наделен высшей властью и единоличным правом трактовать положения Конституции Боснии и Герцеговины и законов государства. Эту должность занимает Кристиан Шмидт.

Напомним, что Милорад Додик не раз заявлял о готовности провозгласить независимость региона от Боснии и Герцеговины. Более года назад свои угрозы он объяснил проблемой отчуждения имущества в Сараево. Он считал, что центральная власть Боснии и Герцеговины пытается "похитить собственность" Республики Сербской.

В 2023 году США ввели санкции против двух физических и четырех компаний, составляющих основную часть патронажной сети президента Милорада Додика.

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