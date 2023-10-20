США ввели санкции против детей президента Республики Сербской Додика

Соединенные Штаты ввели санкции против двух физических и четырех компаний, составляющих основную часть патронажной сети президента Республики Сербской Милорада Додика.

В ведомстве заявили, что члены сети, в которую входят взрослые дети Додика, способствуют продолжающейся коррупции в органах власти Боснии и Герцеговины, позволяя ему выкачивать государственные средства из Республики Сербской и обогащать себя и свою семью за счет граждан БиГ и функционального управления страной.

Так, в санкционные списки добавлены Горица Додик 1982 года рождения и Игорь Додик 1989 года рождения.

Кроме того, под санкции попал ресторан "Агапэ", связанный с дочерью президента Республики Сербской, и предприятие по производству молочной продукции, а также несколько зарегистрированных в Китае компаний.

Отметим, что Додик пытается воспользоваться политическим кризисом в Боснии и Герцеговине для вывода Республики Сербской из ее состава.

В прошлом году США ввели санкции против Милорада Додика.

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