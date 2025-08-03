"Борщевой набор" под угрозой? Что может быть с урожаем картофеля и овощей в этом сезоне

Каким может быть урожай картофеля в этом году

По словам эксперта, в течение мая текущего года "по всей Украине было достаточно осадков, которые положительно повлияли на формирование урожая картофеля".

Учитывая это, ожидается стабильный уровень производства, что позволит избежать резкого скачка цен.

В то же время негативно повлияли на картофель в этом году весенние заморозки и сложные погодные условия в июле.

"Производители, в частности те, которые специализируются на семенном картофеле, прогнозируют уменьшение урожая на 25-30% по сравнению с предыдущим годом", - поделился Гриник.

Он объяснил, что здесь речь идет как о летней засухе и высоких температурах, так и об "обратных процессах" - избытке влаги и низких ночных температурах.

"В настоящее время по крайней мере в Киевской и южных областях, картофель страдал от недостатка влаги и высоких температур - как воздуха, так и почвы (около 28-30 градусов на глубине 10 см), что негативно повлияло на урожайность и качество картофеля", - рассказал ученый.

Он добавил, что "последствиями жары и засухи могут быть такие болезни клубней картофеля, как парша, увядание картофеля и клубней, дуплистость, растрескивание и вторичный рост".

Можно ли спрогнозировать урожай овощей из "борщевого набора"

Гриник сообщил, что сейчас спрогнозировать конкретную урожайность в 2025 году овощей из так называемого "борщевого набора" - сложно, ведь она зависит от многих факторов:

погодных условий;

площадей посева;

уровня использования современных технологий.

"Посевные площади уменьшились по сравнению с довоенными временами. Уменьшилось общее количество производителей сельскохозяйственной продукции, которые являются основными поставщиками овощей в супермаркеты и магазины", - напомнил специалист.

Он отметил также, что предприятия Черниговской, Сумской и Харьковской областей, которые пережили оккупацию, "требуют времени и средств на восстановление".

И.о. первого вице-президента НААН добавил, что Украина потеряла "значительную часть плодородного орошаемого юга, который был лидером в производстве овощей" (в частности молодого картофеля).

"Ряд производителей из оккупированных регионов смогли релоцировать свой бизнес в другие регионы. Однако достичь довоенных результатов они смогут только через 5-6 лет", - признал специалист.

Известно ли, что будет с ценами на картофель осенью

Согласно информации Гриника, уже сейчас - по состоянию на июль - заметно "значительное сезонное уменьшение цены картофеля".

"Цены на молодой урожай на оптовых рынках упали до 15-22 грн/кг, а в розничной торговле - колеблются от 22 до 38 грн/кг - в зависимости от региона и сети. Средняя цена уже снизилась до 33,55 грн/кг и тенденция на спад продолжается", - рассказал он.

Между тем осенний прогноз, по словам эксперта, учитывая "факторы 2025 года", становится "более сдержанным".

"Поэтому в сентябре-октябре оптовые цены, скорее всего, составят 12-18 грн/кг, а в розничной торговле - ожидается 20-26 грн/кг. С пиковыми значениями до 30 грн/кг только в случае неблагоприятных условий (погоды, инфляции или логистических проблем)", - подытожил специалист.