В Украине начали сбор зерна: какой ожидается урожай и как он повлияет на цены

В Украине стартовала жатва. Урожай в этом году ожидается меньше, чем в прошлом, но повысить цены не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики .

По данным министерства, по состоянию на 27 июня сбор зерна начался в Одесской, Николаевской и Днепропетровской области.

Кроме того, сельхозтоваропроизводители Одесской и Николаевской областей начали уборку рапса.

Это достаточно поздний срок начала жатвы. В прошлом году она стартовала 6 июня.

Ожидание урожая

Ранее министр аграрной политики Украины Виталий Коваль заявил, что урожай зерновых в Украине в 2025 году может сократиться на 10% до 51 млн тонн.

"Нас ждет сложный сезон. Аномально теплая зима, сначала не было влажности, потом затяжные дожди задержали посевную кампанию в некоторых регионах на две недели. Поэтому мы ожидаем снижения урожая", - сказал Коваль.

Коваль сообщил, что в 2025 году Украина может собрать около 26 млн тонн кукурузы, 4,5 млн тонн ячменя, 1,5 млн тонн мелких зерновых, 11,5 млн тонн семян подсолнечника и 11 млн тонн сахарной свеклы.

Урожай пшеницы может составить от 20 до 22 миллионов тонн, а окончательная цифра будет зависеть от погодных условий и факторов, связанных с войной.

Коваль сообщил, что общий урожай масличных культур в 2025 году может снизиться примерно до 20,16 млн тонн с 21,18 млн тонн в 2024 году, что частично связано с сокращением урожая рапса на 600 тыс. тонн.