Грозит ли Украине новый скачок цен из-за неурожая: прогноз НБУ

В случае повторения неурожая в Украине в этом году аграрии не смогут поднять цены еще выше. Этому помешает импорт из соседних стран, где продукты дешевле.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

Николайчук допустил, что урожай зерновых и других культур в этом году может быть ниже, чем НБУ прогнозировал в апреле. В то же время пока ожидаются несущественные изменения.

"Даже если реализуется определенный негативный сценарий и погодные условия повторятся, как в прошлом году, то сдержать продовольственную инфляцию нам будет проще, поскольку весомым фактором будет импорт", - сказал он.

Как отметил Николайчук, цена на продовольственном рынке в Украине "приблизились, а по отдельным продуктам даже превышают цены в странах-соседях".

"Именно из-за этого фактора мы ожидаем, что повторения прошлогоднего ценового всплеска продовольственной инфляции мы сможем избежать", - добавил он.

Заместитель главы НБУ отметил, после обнародования прогноза НБУ в апреле, в Украине наблюдались новые волны заморозков. Они повлияли на определенные культуры. В частности, очевидно, что урожай косточковых будет ниже. Также погодные условия повлияли на яровые зерновые культуры.

Николайчук отметил, что уборке урожая мешает дефицит рабочей силы.