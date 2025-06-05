Грозит ли Украине новый скачок цен из-за неурожая: прогноз НБУ
В случае повторения неурожая в Украине в этом году аграрии не смогут поднять цены еще выше. Этому помешает импорт из соседних стран, где продукты дешевле.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.
Николайчук допустил, что урожай зерновых и других культур в этом году может быть ниже, чем НБУ прогнозировал в апреле. В то же время пока ожидаются несущественные изменения.
"Даже если реализуется определенный негативный сценарий и погодные условия повторятся, как в прошлом году, то сдержать продовольственную инфляцию нам будет проще, поскольку весомым фактором будет импорт", - сказал он.
Как отметил Николайчук, цена на продовольственном рынке в Украине "приблизились, а по отдельным продуктам даже превышают цены в странах-соседях".
"Именно из-за этого фактора мы ожидаем, что повторения прошлогоднего ценового всплеска продовольственной инфляции мы сможем избежать", - добавил он.
Заместитель главы НБУ отметил, после обнародования прогноза НБУ в апреле, в Украине наблюдались новые волны заморозков. Они повлияли на определенные культуры. В частности, очевидно, что урожай косточковых будет ниже. Также погодные условия повлияли на яровые зерновые культуры.
Николайчук отметил, что уборке урожая мешает дефицит рабочей силы.
Негативный прогноз
Министр аграрной политики Украины Виталий Коваль заявил, что урожай зерновых в Украине в 2025 году может сократиться на 10% до 51 млн тонн.
"Нас ждет сложный сезон. Аномально теплая зима, сначала не было влажности, потом затяжные дожди задержали посевную кампанию в некоторых регионах на две недели. Поэтому мы ожидаем снижения урожая", - сказал Коваль.
Напомним, неурожай зерна и других культур в прошлом году привел к всплеску инфляции в Украине, которая к апрелю достигла 15,1%.
В НБУ пока ожидают, что рост цен начнет замедлятся летом, когда на прилавки начнет поступать продукция нового урожая.