Боррель о поддержке Украины: и Россия, и Путин должны понять, что мы не упадем

Европейский союз должен сосредоточиться на долговременной помощи Украине, а не только на срочной в виде помощи на поле боя. Российский диктатор Владимир Путин должен понять, что ЕС не устанет помогать Украине долгое время.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, пишет РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Сегодняшняя встреча имеет два пункта: российская агрессия против Украины и перекалибровка наших отношений с Китаем. По первому вопросу очевидно, что мы должны продолжать поддержку Украины, и должны делать это в длительной перспективе. Не только путем предоставления боеприпасов для продолжения борьбы, но и учитывая среднесрочную перспективу, готовя многолетнюю поддержку для Украины", - сказал он.

Боррель подчеркнул, что Украина должна быть уверена, что ее будут поддерживать не только в повседневной битве в этой войне, но и длительное время.

"И Россия, и Путин должны понять, что мы не упадем (в этих усилиях, - ред.). Поэтому они должны прекратить ждать, когда мы устанем. Мы не устанем", - заверил Боррель.