Боррель про підтримку України: і Росія, і Путін мають зрозуміти, що ми не впадемо

Європейський Союз має зосередитись на довготривалій допомозі Україні, а не лише на терміновій у вигляді допомоги на полі бою. Російський диктатор Володимир Путін має зрозуміти, що ЄС не втомиться допомагати Україні довгий час.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, пише РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Сьогоднішня зустріч має два пункти: російська агресія проти України та перекалібровка наших відносин з Китаєм. З першого питання очевидно, що ми маємо продовжувати підтримку України, і маємо робити це у тривалій перспективі. Не лише шляхом надання боєприпасів для продовження боротьби, але й з огляду на середньострокову перспективу, готуючи багаторічну підтримку для України", - сказав він.

Боррель підкреслив, що Україна має бути впевнена, що її будуть підтримувати її не лише у повсякденній битві в цій війні, а й тривалий час.

"І Росія, і Путін мають зрозуміти, що ми не впадемо (у цих зусиллях, - ред.). Тож вони мають припинити чекати, коли ми втомимося. Ми не втомимося", - запевнив Боррель.