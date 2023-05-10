Подоляк раскритиковал призывы прекратить помогать Украине "ради мира"

Прекращение помощи Украине вооружением никак не остановит войну, поскольку это приведет только к ее масштабированию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

" Повторю… Прекращением поставки оружия Украине совершенно точно нельзя прекратить войну немедленно. Это чистый оксюморон. Немедленное выведение оккупационных войск России из чужой суверенной территории - единственное решение ", - пишет Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, прекращение поставок оружия Украине будет угрожать:

масштабированием войны;

переносом войны на другие территории;

увеличением военных преступлений;

полным ликвидированием гражданского населения.

Отметим, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что прекращение предоставления военной помощи Украине приведет к "миру", однако он не будет справедливым.

"Я знаю, как закончить войну немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна капитулировать за несколько дней. Вот и все, война закончилась. Но как закончилась? С побежденной, оккупированной страной, превращенной в такую марионеточную страну, как Беларусь, лишенную своих свобод", - заявил Боррель.