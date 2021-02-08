Боррель відзвітує перед Єврокомісією про підсумки поїздки в Москву

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відзвітує перед колегією Єврокомісії про свій візит до Москви. Це відбудеться 9 лютого.

Про це повідомив у понеділок на брифінгу в Брюсселі офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер.

"На найближчому засіданні колегії верховний представник представить результати свого візиту до Москви... Відносини з Росією зараз дуже складні, і цей візит був дуже делікатним", - сказав він. У відповідь на критику результатів поїздки з боку європейських ЗМІ Мамер в черговий раз повторив, що візит Борреля у Москву був схвалений главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.