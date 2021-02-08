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Боррель відзвітує перед Єврокомісією про підсумки поїздки в Москву

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 08 лютого 2021 14:19
Боррель відзвітує перед Єврокомісією про підсумки поїздки в Москву Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
Автор: Андрій Козловський

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відзвітує перед колегією Єврокомісії про свій візит до Москви. Це відбудеться 9 лютого.

Про це повідомив у понеділок на брифінгу в Брюсселі офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер.

"На найближчому засіданні колегії верховний представник представить результати свого візиту до Москви... Відносини з Росією зараз дуже складні, і цей візит був дуже делікатним", - сказав він.

У відповідь на критику результатів поїздки з боку європейських ЗМІ Мамер в черговий раз повторив, що візит Борреля у Москву був схвалений главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Боррель минулого тижня був з візитом в Москві.

За підсумками поїздки він заявив, що Росія не зацікавлена у переломі відносин з Євросоюзом в кращу сторону. І висилка дипломатів на цьому тижні стала тому підтвердженням.

Глава дипломатії ЄС також заявив, що країни Євросоюзу обговорять можливість введення санкцій проти Росії. В цей раз вони можуть торкнутися сфери порушення прав людини.

Крім того, "РБК-Україна" писало, що депутат Європарламенту від Естонії Ріхо Терас сьогодні передасть президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн лист з пропозицією відправити у відставку Жозепа Борреля. Терас вважає його візит до Москви провалом європейської дипломатії.

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