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Боррель отчитается перед Еврокомиссией об итогах поездки в Москву

Новина українською → Брюссель, Понедельник 08 февраля 2021 14:19
Боррель отчитается перед Еврокомиссией об итогах поездки в Москву Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
Автор: Андрей Козловский

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отчитается перед коллегией Еврокомиссии о своем визите в Москву. Это произойдет 9 февраля.

Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"На ближайшем заседании коллегии верховный представитель представит результаты своего визита в Москву... Отношения с Россией в настоящий момент очень сложны, и этот визит был очень деликатным", - сказал он.

В ответ на критику результатов поездки со стороны европейских СМИ Мамер в очередной раз повторил, что визит Борреля в Москву был одобрен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Напомним, Боррель на прошлой неделе был с визитом в Москве.

По итогам поездки он заявил, что Россия не заинтересована в переломе отношений с Евросоюзом в лучшую сторону. И высылка дипломатов на этой неделе стала тому подтверждением.

Глава дипломатии ЕС также заявил, что страны Евросоюза обсудят возможность введения санкций против России. В этот раз они могут коснуться сферы нарушения прав человека.

Кроме того, РБК-Украина писало, что депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас сегодня передаст президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен письмо с предложением отправить в отставку Жозепа Борреля. Террас считает его визит в Москву провалом европейской дипломатии.

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