Боррель отчитается перед Еврокомиссией об итогах поездки в Москву
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отчитается перед коллегией Еврокомиссии о своем визите в Москву. Это произойдет 9 февраля.
Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
"На ближайшем заседании коллегии верховный представитель представит результаты своего визита в Москву... Отношения с Россией в настоящий момент очень сложны, и этот визит был очень деликатным", - сказал он.
В ответ на критику результатов поездки со стороны европейских СМИ Мамер в очередной раз повторил, что визит Борреля в Москву был одобрен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.
Напомним, Боррель на прошлой неделе был с визитом в Москве.
По итогам поездки он заявил, что Россия не заинтересована в переломе отношений с Евросоюзом в лучшую сторону. И высылка дипломатов на этой неделе стала тому подтверждением.
Глава дипломатии ЕС также заявил, что страны Евросоюза обсудят возможность введения санкций против России. В этот раз они могут коснуться сферы нарушения прав человека.
Кроме того, РБК-Украина писало, что депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас сегодня передаст президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен письмо с предложением отправить в отставку Жозепа Борреля. Террас считает его визит в Москву провалом европейской дипломатии.