Украина подписала соглашение с ЕС о получении 6 млрд евро помощи

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о переходном финансировании для Украины. Общий объем предусмотренных льготных средств - 6 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины .

Ожидается, что первый платеж объемом 4,5 млрд евро поступит в Государственный бюджет Украины уже в марте.

Остальные из этой суммы - 1,5 млрд евро - Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской Комиссией выполненных индикаторов.

"В рамках механизма переходного финансирования Украина реализует 5 индикаторов в сферах управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, развития бизнес-среды и т.д.", - сообщили в Минфине.

После утверждения Плана Украины для Ukraine Facility, как ожидается, в государственный бюджет будет направлено 1,9 млрд евро безусловного финансирования.

Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в Плане Украины.

"Вместе с европейскими партнерами мы заканчиваем подготовку Плана для Ukraine Facility и готовимся к полноценному запуску программы. Мы достигли значительного прогресса. Подписание Соглашения позволит начать финансирование еще до официального утверждения Плана и обеспечит 6 млрд евро для покрытия текущих потребностей государственного бюджета в течение марта и апреля этого года", - отметила Министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним, Еврокомиссия сегодня, 12 марта, утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Европейский союз.

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