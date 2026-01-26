Боролся за жизнь 18 дней: в Киеве умер спасатель, раненный повторным ударом РФ

Из-за повторного удара РФ 9 января 2026 года в одном из районов Киева умер еще один человек. После 18 дней борьбы за жизнь не стало пожарного-спасателя Александра Зиброва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве.
В ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве рассказали, что сегодня (26 января) - тяжелый день для гарнизона.
"С глубокой скорбью мы сообщаем, что после 18 дней борьбы за жизнь не стало нашего коллеги - пожарного-спасателя 24 государственной пожарно-спасательной части Александра Зиброва", - поделились с гражданами.
Уточняется, что он "вместе с побратимами попал под повторный вражеский удар 9 января" в Дарницком районе столицы.
Отмечается, что "страна-террорист забрала жизнь молодого человека, который вопреки всему стремился сделать этот мир лучше".
"Любящий муж и заботливый отец, смелый и отважный огнеборец получил тяжелые травмы защищая людей несмотря на страшную опасность", - рассказали в ГСЧС.
Отмечается, что спасателю теперь - навеки 36 лет.
"Мы склоняем головы в скорби и в этот черный день разделяем боль утраты с семьей и близкими Александра... Навсегда в нашей памяти и наших сердцах", - добавили в ГСЧС.
В завершение украинцев призвали:
Стоит отметить, что ранее (19 января) о ранении и состоянии спасателя рассказала его жена (также Александра).
Она подтвердила, что ее муж - пожарный-спасатель 24 части ГСЧС города Киева - попал под обстрел выполняя служебные обязанности.
"Он в реанимации, он выполнил поставленную задачу, они спасли людей, погасили пожар в квартирах и должны были ехать спасать дальше, но случилось горе, произошло то, о чем никто не хочет никогда думать", - поделилась женщина.
Она отметила, что Александр "выдержал сквозное ранение" и "первую операцию при фонариках (потому что генератор не заработал)".
"Он ждал на операционном столе не один час, пока генераторы заработают, и начнется спасательная операция, которую он выдержал. Он выдерживает все операции, которые делают каждый день", - сообщила тогда Александра.
Она добавила, что ее муж находился "без изменений" в тяжелом состоянии - "в реанимации", "в критическом состоянии", "на аппаратах ИВЛ".
Также она рассказала, что друзья спасателя, кроме молитвы, решили открыть сбор:
Напомним, в ночь на 9 января российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, а также ракет морского и наземного базирования.
Согласно информации Воздушных сил ВСУ, в целом радиотехническими войсками ВС было обнаружено и осуществлено сопровождение 278 средств воздушного нападения (36 ракет и 242 дронов различных типов).
Основным направлением удара стала Киевская область. Ракеты и дроны атаковали столицу с разных сторон.
По состоянию на 07:00 повреждения были зафиксированы по меньшей мере в пяти районах города.
Из-за повреждения критической инфраструктуры в столице начались серьезные перебои со светом, водой и отоплением.
Мэр Киева Виталий Кличко даже посоветовал жителям временно выехать за город.
Тем временем в Министерстве здравоохранения Украины сообщили о четырех погибших и 24 травмированных лицах. Среди раненых было, в частности, пятеро спасателей.
