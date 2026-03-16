Общество Образование Деньги Изменения

Борьбу с дискриминацией и домогательствами в ВСУ усилят: Зеленский подписал закон

23:05 16.03.2026 Пн
2 мин
Закон предусматривает новое основание для отстранения военнослужащего
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13037, направленный на предотвращение домогательств и дискриминации в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте Верховной Рады.

Согласно тексту закона, военнослужащие обязаны не допускать действий, связанных с дискриминацией по признаку пола, религиозных или других убеждений, а также сексуальных домогательств.

Ключевые изменения для командиров и личного состава:

  • командиры должны немедленно реагировать на правонарушения и принимать меры для задержания подчиненного, совершившего их.
  • вводится новое основание для отстранения, если ненадлежащее исполнение обязанностей привело к совершению правонарушения против половой свободы и неприкосновенности.
  • при выявлении фактов дискриминации или насилия командир обязан назначить расследование. Инициировать его могут советники по гендерным вопросам.

Защита прав военных

Закон отдельно регулирует вопросы защиты сообщающих о фактах нарушений. Военнослужащим, заявившим о случаях дискриминации или домагательств, гарантируется защита от наказаний: их запрещено освобождать или подвергать другим негативным мерам влияния.

Изменения будут внесены в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины и Устав внутренней службы ВСУ.

Напомним, Верховная Рада приняла закон №13037 для борьбы с домогательствами и дискриминацией в ВСУ еще в конце февраля.

