Борьбу с дискриминацией и домогательствами в ВСУ усилят: Зеленский подписал закон

Согласно тексту закона, военнослужащие обязаны не допускать действий, связанных с дискриминацией по признаку пола, религиозных или других убеждений, а также сексуальных домогательств.

Ключевые изменения для командиров и личного состава:

командиры должны немедленно реагировать на правонарушения и принимать меры для задержания подчиненного, совершившего их.

вводится новое основание для отстранения, если ненадлежащее исполнение обязанностей привело к совершению правонарушения против половой свободы и неприкосновенности.

при выявлении фактов дискриминации или насилия командир обязан назначить расследование. Инициировать его могут советники по гендерным вопросам.

Защита прав военных

Закон отдельно регулирует вопросы защиты сообщающих о фактах нарушений. Военнослужащим, заявившим о случаях дискриминации или домагательств, гарантируется защита от наказаний: их запрещено освобождать или подвергать другим негативным мерам влияния.

Изменения будут внесены в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины и Устав внутренней службы ВСУ.