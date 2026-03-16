Боротьбу з дискримінацією та домаганнями у ЗСУ посилять: Зеленський підписав закон

Згідно з текстом закону, військовослужбовці зобов'язані не допускати дій, пов'язаних із дискримінацією за ознакою статі, релігійних або інших переконань, а також сексуальних домагань.

Ключові зміни для командирів та особового складу:

командири мають негайно реагувати на правопорушення та вживати заходів для затримання підлеглого, який їх скоїв.

вводиться нова підстава для відсторонення, якщо неналежне виконання обов'язків призвело до вчинення правопорушення проти статевої свободи і недоторканності.

у разі виявлення фактів дискримінації або насильства командир зобов'язаний призначити розслідування. Ініціювати його можуть радники з гендерних питань.

Захист прав військових

Закон окремо регулює питання захисту тих, хто повідомляє про факти порушень. Військовослужбовцям, які заявили про випадки дискримінації або домагань, гарантується захист від покарань: їх заборонено звільняти або піддавати іншим негативним заходам впливу.

Зміни буде внесено до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та Статуту внутрішньої служби ЗСУ.