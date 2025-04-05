"Дипфейковые" военные в окружении: Россия распространяет ложь о ВСУ в Курской области

Вражеская пропаганда распространяет фейковые видео о якобы окружении украинских военных в Курской области. На этот раз оккупанты воспользовались технологией дипфейк, чтобы создать фейковые материалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО.

"Российские Telegram-каналы распространяют видео с "украинскими военными", которые утверждают, что они находятся в окружении на территории РФ. На самом деле такие видео созданы с помощью технологии дипфейк", - сообщили в центре.

В ЦПИ объяснили, что это можно легко заметить по неестественным движениям губ и мимике, искусственным чертам лица и искаженной речи, легкому мерцанию изображения и окклюзии (смыканию зубных рядов).

"Никакого окружения украинских военных в Курской области нет. Об этом неоднократно заявляли и Президент Украины, и Главнокомандующий ВСУ, и Генеральный штаб", - добавили в центре.

Военные объяснили, что целью подобной лжи является подрыв доверия к украинской армии и командованию, создание паники среди граждан и деморализация военных.