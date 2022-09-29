Боритесь, чтобы не погибнуть: Зеленский обратился к коренным народам России
В Украине обратились к народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России с призывом бороться против частичной мобилизации в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 народов. Вы знаете, кто отправляет вас всех воевать в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать вас "грузом 200", - заявил президент.
Зеленский призвал коренные народы РФ бороться, чтобы не погибнуть в войне против Украины.
"Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российская власть начнет и следующие волны мобилизации. Боритесь! Поборете", - добавил президент.
Напомним, что Зеленский на завтра созвал Ставку верховного главнокомандующего.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны будет принято фундаментальное решение для Украины.
Также мы писали, что 30 сентября в Кремле планируется подписать договоры об аннексии временно оккупированных территорий Украины Россией.
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