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Боріться, щоб не загинути: Зеленський звернувся до корінних народів Росії

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Україна, Четвер 29 вересня 2022 20:36
Боріться, щоб не загинути: Зеленський звернувся до корінних народів Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні звернулись до народів Кавказу, Сибіру та іншим корінним народам Росії із закликом боротись проти часткової мобілізації в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Дагестанці не повинні гинути у підлій та ганебній війні Росії. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Усього майже 200 народів. Ви знаєте, хто відправляє вас усіх воювати в Україну. Той, хто відправляє, хоче зробити вас "вантажем 200", - заявив президент.

Зеленський закликав корінні народи РФ боротись, аби не загинути у війні проти України.

"Захищайте свою свободу зараз на вулицях і площах, щоб не довелося потім воювати в горах і лісах просто за своє право жити, коли російська влада почне наступні хвилі мобілізації. Боріться! Поборете!", - додав президент.

Нагадаємо, що Зеленський на завтра скликав Ставку верховного головнокомандувача.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на терміновому засіданні Ради нацбезпеки та оборони ухвалять фундаментальні рішення для України.

Також ми писали, що 30 вересня у Кремлі планують підписати договори про анексію тимчасово окупованих територій України Росією.

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