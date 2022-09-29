Боріться, щоб не загинути: Зеленський звернувся до корінних народів Росії
В Україні звернулись до народів Кавказу, Сибіру та іншим корінним народам Росії із закликом боротись проти часткової мобілізації в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.
"Дагестанці не повинні гинути у підлій та ганебній війні Росії. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Усього майже 200 народів. Ви знаєте, хто відправляє вас усіх воювати в Україну. Той, хто відправляє, хоче зробити вас "вантажем 200", - заявив президент.
Зеленський закликав корінні народи РФ боротись, аби не загинути у війні проти України.
"Захищайте свою свободу зараз на вулицях і площах, щоб не довелося потім воювати в горах і лісах просто за своє право жити, коли російська влада почне наступні хвилі мобілізації. Боріться! Поборете!", - додав президент.
Нагадаємо, що Зеленський на завтра скликав Ставку верховного головнокомандувача.
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Також ми писали, що 30 вересня у Кремлі планують підписати договори про анексію тимчасово окупованих територій України Росією.
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