Поврежден дом, предприятие, погибший человек: последствия атаки на Борисполь
Ночью 1 сентября Киевщина подверглась массированной атаке российскими ракетами и ударными дронами. В Борисполе погиб человек, еще восемь пострадали, среди них - ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко.
По словам Ткаченко, враг целенаправленно бьет по гражданским объектам и жилым домам. В Борисполе в результате атаки поврежден пятиэтажный жилой дом, а на парковке рядом вспыхнули автомобили - пожар уже ликвидирован. Из дома эвакуировали 48 человек.
Сейчас известно о восьмерых пострадавших, среди них ребенок - всем оказывают необходимую медицинскую помощь.
Также в Борисполе повреждено предприятие. В результате попадания погиб один человек, еще один получил травмы.
На местах работают спасатели, медики, полицейские и все необходимые службы. Ликвидация последствий атаки продолжается, информация уточняется.
В ту же ночь в Киеве раздались взрывы - россияне атаковали столицу баллистическими, крылатыми ракетами и реактивными дронами.
Бориспольский район уже неоднократно оказывался под ударами в последние недели. 22 августа россияне атаковали район баллистики. А 20 августа в Борисполе под удар попали продуктовые склады и объекты "Красного Креста" - атака тогда унесла жизни 13 человек.