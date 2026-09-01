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Поврежден дом, предприятие, погибший человек: последствия атаки на Борисполь

04:07 01.09.2026 Вт
1 мин
Из поврежденного дома пришлось эвакуировать 48 человек
aimg Екатерина Коваль
Поврежден дом, предприятие, погибший человек: последствия атаки на Борисполь Фото: на месте попаданий работают спасатели (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Ночью 1 сентября Киевщина подверглась массированной атаке российскими ракетами и ударными дронами. В Борисполе погиб человек, еще восемь пострадали, среди них - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко.

По словам Ткаченко, враг целенаправленно бьет по гражданским объектам и жилым домам. В Борисполе в результате атаки поврежден пятиэтажный жилой дом, а на парковке рядом вспыхнули автомобили - пожар уже ликвидирован. Из дома эвакуировали 48 человек.

Сейчас известно о восьмерых пострадавших, среди них ребенок - всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также в Борисполе повреждено предприятие. В результате попадания погиб один человек, еще один получил травмы.

На местах работают спасатели, медики, полицейские и все необходимые службы. Ликвидация последствий атаки продолжается, информация уточняется.

В ту же ночь в Киеве раздались взрывы - россияне атаковали столицу баллистическими, крылатыми ракетами и реактивными дронами.

Бориспольский район уже неоднократно оказывался под ударами в последние недели. 22 августа россияне атаковали район баллистики. А 20 августа в Борисполе под удар попали продуктовые склады и объекты "Красного Креста" - атака тогда унесла жизни 13 человек.

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