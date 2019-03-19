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Суд призначив перше засідання у справі Онищенка

Новини » Політика    19.03.2019 - 09:55
Суд призначив перше засідання у справі Онищенка
Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)

Засідання відбудеться 10 червня

Перше судове засідання у так званій газовій справі народного депутата Олександра Онищенка призначене на 10 червня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Як зазначається, у лютому 2019 року до суду скеровано обвинувальний акт стосовно народного депутата України Олександра Онищенка - організатора "газової схеми" та фінансової директорки підконтрольних народному депутату підприємств.

"Оскільки обвинувачені перебувають поза межами України, їх судитимуть заочно. Однак судитимуть лише за три місяці - перше засідання призначене на 10 червня 2019 року", - йдеться в повідомленні. 

Раніше САП повідомила, що обвинувачені проігнорували виклики на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та не з’явились на виклик для отримання обвинувального акту. 

Про те, що НАБУ завершило розслідування у справі Онищенка стало відомо на початку лютого. 

Нагадаємо, НАБУ отримало дозвіл на заочне засудження Онищенка. За версією слідства, нардеп є керівником злочинної організації, учасники якої отримали понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням"..

 

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