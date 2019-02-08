НАБУ завершило розслідування у справі Онищенка

Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)

Найближчим часом справу скерують до суду

На сьогоднішній день розслідування щодо народного депутата Олександра Онищенка завершено і обвинувальний акт буде скеровано до суду найближчим часом. Про це на прес-конференції "Результати та виклики в роботі НАБУ за ІІ півріччя 2018 року: презентація звіту" розказав директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

"На днях закінчена справа щодо пана Онищенка. Це останній шматок справи, де фігурував голова ДФС. На сьогоднішній день розслідування завершено і обвинувальний акт буде скеровано до суду найближчим часом", - повідомив Ситник.

Він розповів, що 44 особам повідомлено про підозру за останні півроку.

"До суду скеровано 32 кримінальні справи щодо топ корупції за останні півроку. Одна із таких справ дуже складна - щодо АМПУ. Збитки, завдані державі по цій справі, це 247 млн гривень", - сказав він.

Зокрема, за словами Ситника, до суду скерована справа щодо двох осіб у бурштиновій справі.

"Детективи розслідували справу належним чином. Докази зібрані", - повідомив Ситник.

Раніше повідомлялося, що НАБУ отримало дозвіл на заочне засудження Онищенка. За версією слідства, нардеп є керівником злочинної організації, учасники якої отримали більше 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу у межах договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням".

РБК-Україна писало, що детективи НАБУ розслідують можливу розтрату майна державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" за змовою зі службовими особами ПрАТ "Пласт", фактичним власником якого є компанія Ostexpert Limited, яка належить народному депутату Олександру Онищенку.