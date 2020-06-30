ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Польщі на кордоні затримали українця, якого розшукували у 190 країнах

Новини » Надзвичайні події     30.06.2020 - 13:48
У Польщі на кордоні затримали українця, якого розшукували у 190 країнах
Фото: польські прикордонники (nadbuzanski.strazgraniczna.pl)

Українця розшукував Інтерпол за "червоною карткою"

Прикордонники у Польщі затримали у пункті пропуску "Медика" українця, розшукуваного у 190 країнах світу. Його підозрюють у вбивствах та розкраданні майна в Україні.

Про це повідомляє видання Nowiny24.

Українця розшукував Інтерпол за "червоною карткою". Його затримали та передали поліції. Далі за рішенням суду його мають екстрадувати.

Як повідомляється, у цьому році на польсько-українському кордоні затримали 62 особи, розшукуваних за "червоною карткою" Інтерполу.

Нагадаємо, прикордонники Чернівецького загону затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку за причетність до торгівлі людьми.

Раніше повідомлялось, що Україна екстрадувала в Грузію одного з ключових керівників терористичного угруповання "Ісламська держава" Цезаря Тохосашвили, якого розшукує Інтерпол.

Також в Одеській області затримали чоловіка за організацію нелегальної міграції на території Молдови.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Польшаукраинцы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся