У Польщі на кордоні затримали українця, якого розшукували у 190 країнах

Фото: польські прикордонники (nadbuzanski.strazgraniczna.pl)

Українця розшукував Інтерпол за "червоною карткою"

Прикордонники у Польщі затримали у пункті пропуску "Медика" українця, розшукуваного у 190 країнах світу. Його підозрюють у вбивствах та розкраданні майна в Україні.

Про це повідомляє видання Nowiny24.

Українця розшукував Інтерпол за "червоною карткою". Його затримали та передали поліції. Далі за рішенням суду його мають екстрадувати.

Як повідомляється, у цьому році на польсько-українському кордоні затримали 62 особи, розшукуваних за "червоною карткою" Інтерполу.

Нагадаємо, прикордонники Чернівецького загону затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку за причетність до торгівлі людьми.

Раніше повідомлялось, що Україна екстрадувала в Грузію одного з ключових керівників терористичного угруповання "Ісламська держава" Цезаря Тохосашвили, якого розшукує Інтерпол.

Також в Одеській області затримали чоловіка за організацію нелегальної міграції на території Молдови.

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Автор: Анастасия Рокитна