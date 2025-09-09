Джонсон призвал предоставить Украине разрешение бить по военным базам в России

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина должна получить право наносить удары по военным базам в России, откуда совершаются атаки на мирных жителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выступление Джонсона на Украинском форуме оборонных инноваций, которое проводится при поддержке Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности (NAUDI).

"Президент Трамп сам вполне справедливо отмечал: мы должны дать украинцам разрешение применять это оружие по базам, которые используются для убийств их гражданских, даже если эти базы расположены в России", - сказал Джонсон.

Он также подчеркнул, что больше всего Украина нуждается в финансовой поддержке для развития собственных оборонных способностей. Джонсон отметил, что будущее Украины - это вопрос идентичности и выбора, а не территории.

"Речь идет не о территории. Речь идет о судьбе. Речь идет об идентичности. Украина выбрала путь на Запад, и мы должны подтвердить этот выбор нашим присутствием в Украине, западными гарантиями безопасности и сделать очевидным, что она идет к европейским и в конечном счете к институтам НАТО", - сказал он.

Борис Джонсон признал, что прекращение огня могло бы стать выходом из ситуации, даже если это будет означать замораживание конфликта.

"Я думаю, что прекращение огня было бы хорошим решением, даже если, к сожалению, оно будет означать заморозку конфликта вдоль нынешней линии фронта, оставив Путину де-факто контроль над значительной частью Украины. Это дало бы ему выход, а украинцы знали бы, что фактически спасли свою страну и демократию.", - высказал мнение бывший британский премьер.

По его словам, это не будет компромиссом по вопросам суверенитета.

"И все, что сейчас нужно - чтобы глобальные союзники Украины проявили хотя бы одну десятую доли той отваги, которую показывают украинцы. Тогда мы сможем завершить эту войну единственным возможным путем - со свободной, суверенной и независимой Украиной", - подытодил политик.

После выступления украинские ветераны подарили Борису Джонсону трофейный обломок беспилотника "шахед", которым российские войска атаковали населенные пункты Украины.