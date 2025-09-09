ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Джонсон закликав надати Україні дозвіл бити по військових базах у Росії

Вівторок 09 вересня 2025 10:15
UA EN RU
Джонсон закликав надати Україні дозвіл бити по військових базах у Росії Фото: Борис Джонсон на Українському форумі оборонних інновацій (facebook.com/naudiUA)
Автор: Юлія Бойко

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україна повинна отримати право завдавати ударів по військових базах у Росії, звідки здійснюються атаки на мирних жителів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на виступ Джонсона на Українському форумі оборонних інновацій, що проводиться за підтримки Національної асоціації української оборонної промисловості (NAUDI).

"Президент Трамп сам цілком слушно наголошував: ми повинні дати українцям дозвіл застосовувати цю зброю по базах, які використовуються для вбивств їхніх цивільних, навіть якщо ці бази розташовані в Росії", - сказав Джонсон.

Він також наголосив, що понад усе Україна потребує фінансової підтримки для розвитку власних оборонних спроможностей.Джонсон зауважив, що майбутнє України - це питання ідентичності та вибору, а не території.

"Йдеться не про територію. Йдеться про долю. Йдеться про ідентичність. Україна обрала шлях на Захід, і ми повинні підтвердити цей вибір нашою присутністю в Україні, західними гарантіями безпеки і зробити очевидним, що вона йде до європейських і зрештою до інституцій НАТО", - сказав він.

Водночас Борис Джонсон визнав, що припинення вогню могло б стати виходом із ситуації, навіть якщо це означатиме заморожування конфлікту.

"Я думаю, що припинення вогню було б добрим рішенням, навіть якщо, на жаль, воно означатиме замороження конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту, залишивши Путіну де-факто контроль над значною частиною України. Це дало б йому вихід, а українці знали б, що фактично врятували свою країну і демократію", - висловив думку колишній британський прем'єр.

За його словами, це не буде компромісом у питаннях суверенітету.

"І все, що зараз потрібно, - щоб глобальні союзники України проявили бодай одну десяту частки тієї відваги, яку показують українці. Тоді ми зможемо завершити цю війну єдиним можливим шляхом - із вільною, суверенною та незалежною Україною", - підсумував політик.

Після виступу українські ветерани подарували Борису Джонсону трофейний уламок безпілотника "шахед", яким російські війська атакували населені пункти України.

Раніше експрем'єр-міністр Великої Британії висловлювався про телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним про завершення війни в Україні. Борис Джонсон тоді заявив, що глава Кремля не хоче миру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис Джонсон Війна Росії проти України Гарантії безпеки
Новини
ЗСУ знищили ще 950 окупантів: Генштаб оновив втрати військ РФ
ЗСУ знищили ще 950 окупантів: Генштаб оновив втрати військ РФ
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України