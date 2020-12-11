Борис Джонсон допустив, що Великобританії не вдасться укласти угоду з ЄС

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон допустив, що між країною та Європейським союзом не буде укладена торговельна угода. За його словами, що між ЄС і Британією можуть встановитися відносини як між Австралією й Євросоюзом - без угоди.

Про це повідомляє The Guardian.

Він провів тригодинні переговори з главою Європейської комісії Урсулою он дер Ляйен і дійшов висновку, що є велика ймовірність того, що відносини Великої Британії з ЄС будуть такими ж як в Австралії.

"Уявіть, що є брати-близнюки Велика Британія та ЄС. І якщо ЄС захоче собі нову зачіску, то Британія має наслідувати приклад або отримати покарання. Якщо ЄС захоче дорогу сумку, то нам потрібно повторити це. Тільки в такому випадку мова йде про тарифи", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, 9 грудня багатогодинна зустріч голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн і прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона в Брюсселі завершилася безрезультатно. Сторони визначили крайній термін для укладення договору про відносини після Brexit. Голова Єврокомісії і британський прем'єр домовилися не пізніше 13 грудня визначити, чи є шанси укласти угоду.

Нагадаємо, 19 листопада стало відомо, що переговори Британії та ЄС за Brexit припинені.

Крім того, міністр фінансів Британії Ріши Сунак заявив, що цього року Сполучене Королівство переживе найбільший за 300 років спад економіки. Валовий внутрішній продукт Британії скоротиться на понад 11%.