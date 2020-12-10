Туреччина пригрозила ЄС санкціями через конфлікт в Середземномор'ї

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (РБК-Україна)

План ЄС щодо запровадження додаткових санкцій проти Туреччини призведе до зворотних результатів. Він також утруднить можливість досягнення угоди по зростаючому греко-турецькому протистоянні в Східному Середземномор'ї щодо газових ресурсів.

Про це заявив головний радник президента Туреччини Ібрагім Калін, пише The Guardian.

Калін закликав ЄС не допустити, щоб його порядок денний "був скорочений або захоплений однією або двома країнами", маючи на увазі Грецію, Кіпр і Францію. Ці країни ЄС наполягають на введенні санкцій.

"Санкції не діють. Відбудеться зворотний ефект. Всі в підсумку програють", - сказав Калін.

Нагадаємо, очікується, що Європейський союз накладе санкції на більшу кількість турецьких компаній та осіб, відповідальних за буріння в спірних водах Середземного моря. Проект заяви підготовлений лідерам ЄС для погодження на саміті в четвер, 10 грудня.

РБК-Україна писало, що в кінці жовтня Туреччина розширила розвідку корисних копалин на спірній з Грецією та Кіпром шельфі. В Афінах розкритикували Анкару за такі дії і пообіцяли подати скаргу.