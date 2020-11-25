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Британія заявила про найбільший за три століття спад економіки

Лондон, Середа 25 листопада 2020 19:17
Британія заявила про найбільший за три століття спад економіки
Фото: Ріши Сунак (flickr.com/number10gov)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр фінансів Британії Ріши Сунак заявив, що цього року Сполучене Королівство переживе найбільший за 300 років спад економіки. Валовий внутрішній продукт Британії скоротиться на понад 11%.

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті британського Мінфіну.

Сунак очікує, що з послабленням карантинних обмежень британська економіка почне відновлюватися та виросте на 5,5% наступного року, та на 6,6% у 2022 році. У наступні роки економіка, за прогнозом міністра, ростиме на 2,3%, 1,7% та 1,8%.

"Економіка скоротиться цього року на 11,3%, що є найбільшим падінням виробництва за більш ніж 300 років... Економічні збитки, швидше за все, будуть довгими. Це означає, що у 2025 році обсяг економіки буде приблизно на 3% менше, ніж очікувалося в березні", - наголосив він.

Нагадаємо, уряд Британії вирішив відмовитися від локдауну. Британія перейде на систему місцевих обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу.

Крім того, влада Британії запланувала послабити карантин перед Різдвом. Британський уряд може тимчасово скасувати соціальне дистанціонування.

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