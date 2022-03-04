Пожежа на Запорізькій АЕС: обстріли з боку росіян поки припинилися

Прессекретар Запорізької АЕС Андрій Туз сказав, що зараз обстріли поки припинилися ситуація вкрай невизначена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Розбомбили все що можна, в тому числі і блоки і все інше. Зараз інформацію уточнюють, складно все сказати. До станції виїхала біла машина, представники російських військових. Блимає фарами. Зараз визначається, чи будуть до них виходити на переговори, або що як далі діяти", - сказав Туз.

Як повідомлялося, на Запорізьку АЕС пропустили пожежників для ліквідації загоряння. На станції відключили 3-й енергоблок, і тепер там працюють тільки 4.

Раніше через обстріл російськими військами Запорізької АЕС міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив світ про загрозу катастрофи.

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