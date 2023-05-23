Боррель призвал Западные Балканы воспользоваться моментом расширения ЕС благодаря Украине

Государства Западных Балкан, которые являются кандидатами на членство в Евросоюз, должны воспользоваться уникальным моментом в процессе расширения союза, созданным благодаря значительному прогрессу Украины.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

Глава европейской дипломатии отметил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам, что имел ланч с главами МИД балканских стран.

"Мы направили мощный сигнал, что они должны использовать момент в процессе расширения ЕС, который был создан быстрым прогрессом Украины. Украина прогрессирует, и они должны идти по этому же пути, тем же темпам", - заявил он.

Боррель считает, что странам-кандидатам из числа балканских государств сейчас пора ускорить реформы, принять европейские стандарты и подготовить собственные общества к вхождению в ЕС.

"Это уникальная возможность, которой нужно воспользоваться", - подчеркивает высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Также Боррель добавил, что на встрече с главами МИД балканских государств обсуждалась тема полномасштабной военной агрессии РФ против Украины и российское влияние с целью попытаться развернуть движение стран-кандидатов в обратном направлении.

"Мы поощрили некоторые страны, которые всегда присоединяются к нашим решениям в сфере внешней политики. Мы также определили тех, кто не в полной мере присоединяются к таким решениям или вообще не присоединяются", - сказал дипломат.

В этом контексте Боррель обратил внимание, что действия Сербии, которая устанавливает тесные связи с РФ, расценены как "несовместимые с процессом вхождения в Европейский Союз".

"Это также оказывает разрушительный эффект для их собственных национальных интересов", - добавил он.

Путь Украины в члены ЕС

Полномасштабное вторжение РФ резко ускорило украинскую евроинтеграцию, и уже на пятый день большой войны, 28 февраля 2022 года, Украина подала официальную заявку на вступление в Евросоюз.

При этом президент Владимир Зеленский требовал от Европы максимально быстрого ее рассмотрения по "особой процедуре", учитывая экстремальные обстоятельства, в которых оказалась Украина.

Официальный статус кандидата наше государство получило 23 июня 2022-го, и вместе с этим - ряд рекомендаций от ЕС, выполнение которых было условием перехода к следующему этапу - переговоров о членстве.

Этой весной премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о выполнении нашей страной всех требований Еврокомиссии для начала переговоров по вступлению в ЕС. А 26 апреля глава Европарламента поддержала начало переговоров о членстве Украины в ЕС в этом году.