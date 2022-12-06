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Глава Еврокомиссии призвала страны Западных Балкан сделать выбор

Новина українською →
Европа, Вторник 06 декабря 2022 17:38
Глава Еврокомиссии призвала страны Западных Балкан сделать выбор Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Западных Балкан выступить против таких авторитарных государств, как Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Deutschlandfunk.

Как заявила глава Еврокомиссии 6 декабря на саммите ЕС со странами Западных Балкан в албанской Тиране, упомянутые балканские страны должны решить, на чьей они стороне.

"Вы должны решить, на чьей вы стороне - на стороне демократии, то есть Европейского Союза, вашего друга и партнера. Или вы хотите пойти другим путем?", - заявила Ляйен.

Она подчеркнула, что Россия и Китай пытаются оказывать как можно более сильное влияние в регионе. Однако именно Европейский Союз является крупнейшим инвестором и ближайшим партнером для Западных Балкан. По словам европолитика, из-за войны РФ против Украины встает вопрос, кто победит - автократия и закон "сильного" или демократия и верховенство права.

" Вы можете увидеть эту борьбу на Западных Балканах", - отметила она.

Однако президент Сербии Александр Вучич опроверг обвинения в том, что его страна выступает на стороне Кремля в войне против Украины. Он подчеркнул, что обязательства перед ЕС известны, но Сербия является независимой страной.

Кроме того, на саммите была поднята еще одна важная тема - ограничение миграции так называемым балканским маршрутом, которым с начала 2022 года в ЕС прибыло больше людей, чем в 2016 году.

"Из-за энергетического кризиса сообщество хочет подтвердить пакет субсидий для региона стоимостью 1 млрд евро и как важнейший торговый партнер Западных Балкан представить инвестиционный план более чем в 30 млрд евро", - отмечается в сообщении.

Еще летом РБК-Украина сообщало, что Германия поможет странам Западных Балкан получить членство в Евросоюзе.

Кроме того, Жозеп Боррель заявлял, что между продолжающимися годами процессами евроинтеграции стран Западных Балкан и вступлением в ЕС Украины нет никакой прямой связи.

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