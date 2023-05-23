Борель закликав Західні Балкани скористатися моментом розширення ЄС завдяки Україні

Держави Західних Балкан, які є кандидатами на членство до Євросоюзу, мають скористатися унікальним моментом у процесі розширення спілки, створеною завдяки значному прогресу України.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

Глава європейської дипломатії відзначив на прес-конференції у Брюсселі за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ, що мав ланч із главами МЗС балканських країн.

"Ми направили потужний сигнал, що вони повинні використати момент у процесі розширення ЄС, який був створений швидким прогресом України. Україна прогресує, і вони повинні йти цим же шляхом, тими ж темпами", - заявив він.

Боррель вважає, що країнам-кандидатам з балканських держав настав час прискорити реформи, прийняти європейські стандарти та підготувати власні суспільства до входження до ЄС.

"Це унікальна можливість, якою потрібно скористатися", - наголошує високий представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки.

Також Боррель додав, що на зустрічі з главами МЗС балканських держав обговорювалася тема повномасштабної військової агресії РФ проти України та російський вплив із метою спробувати розгорнути рух країн-кандидатів у зворотному напрямку.

"Ми заохотили деякі країни, які завжди приєднуються до наших рішень у сфері зовнішньої політики. Ми також визначили тих, хто не повною мірою приєднується до таких рішень або взагалі не приєднується", - сказав дипломат.

Шлях України до членів ЄС

Повномасштабне вторгнення РФ різко прискорило українську євроінтеграцію, і вже на п'ятий день великої війни, 28 лютого 2022 року, Україна подала офіційну заявку на вступ до Євросоюзу.

При цьому президент Володимир Зеленський вимагав від Європи максимально швидкого її розгляду за "особливою процедурою" з огляду на екстремальні обставини, в яких опинилася Україна.

Офіційний статус кандидата наша держава набула 23 червня 2022-го, і разом із цим - низку рекомендацій від ЄС, виконання яких було умовою переходу до наступного етапу - переговорів про членство.

Цієї весни прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про виконання нашою країною всіх вимог Єврокомісії для початку переговорів щодо вступу до ЄС. А 26 квітня глава Європарламенту підтримала початок переговорів щодо членства України в ЄС цього року.