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У Білорусі заарештували члена президії координаційної ради

Мінськ, Вівторок 25 серпня 2020 15:50
У Білорусі заарештували члена президії координаційної ради
Фото: Сергій Дылевский (infox.sg)
Автор: Игорь Литвиненко

Сергія Дилевського визнали винним в організації несанкціонованих заходів

Члена президії координаційної ради опозиції в Білорусі Сергія Дилевського засудили до 10 діб адміністративного арешту. Його визнали винним в організації несанкціонованої акції.

Про це повідомляє "Sputnik Білорусь".

Відповідне рішення 25 серпня ухвалив суд заводського району Мінська.

Дилевський також є лідером страйкому Мінського тракторного заводу, де проходять страйки.

Нагадаємо, 24 серпня біля прохідної МТЗ були затримані двоє членів президії координаційної ради Ковалькова Ольга і Сергій Дилевський за підозрою в організації несанкціонованих заходів.

Раніше РБК-Україна писало, що у Білорусі визнали неконституційним створення координаційної ради опозиції.

Також повідомлялося, що проти координаційної ради Білорусі порушили кримінальну справу за статтею "захоплення влади".

Координаційна рада почала формувати 15 серпня штаб кандидата в президенти Світлани Тихановской. Він покликаний обговорювати і розробляти безпечні та стабільні механізми забезпечення передачі влади. До складу Ради увійшли близько ста чоловік.

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