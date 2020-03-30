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Вчені з Німеччини повідомили про прогрес у створенні вакцини проти коронавірусу

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 14:44
Вчені з Німеччини повідомили про прогрес у створенні вакцини проти коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Успішні випробування вже провели над мишами та клітинними культурами

В університеті Любека в Німеччині вчені повідомили про успіх у боротьбі з коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає атипову пневмонію COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначається, група дослідників на чолі з професором Рольфом Хільгенфельдом розшифрувала код ключового ензиму, який відповідає за розмноження SARS-CoV-2.

Вчені також розробили інгібітор, який ефективно діє проти головної протеази, що відповідає за розмноження SARS-CoV-2. Дослідники вже успішно випробували цей інгібітор на мишах і клітинних культурах проти родинних коронавірусів.

"Якщо нам вдасться блокувати головну протеазу, то ми зможемо запобігти реплікації вірусу", - сказав професор Хільгенфельд. При цьому він додав, що для створення препарату на базі інгібітору може знадобитися декілька років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки можуть отримати вакцину від коронавірусу COVID-19 до наступного сезону захворювання, тобто до весни 2021 року. Зараз різні вакцини перебувають у першій фазі тестування.

Відзначимо, нині у світі розробляються близько 20 вакцин проти коронавірусу COVID-19.

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