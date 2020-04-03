Борьба с эпидемией: как в мире ищут вакцину и лекарства против коронавируса

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Поиск вакцины и лекарств от коронавируса – безусловно, главная задача, стоящая сейчас перед мировой фармакологией. Несмотря на отдельные оптимистические новости, до успеха по обоим направлениям еще очень далеко. И вряд ли стоит рассчитывать на то, что панацея появится в ближайшее время и поможет сбить нынешнюю волну пандемии. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Пандемия коронавируса Sars-CoV-2 продолжает набирать ход. На данный момент зафиксировано уже свыше 1 млн случаев заболевания COVID-19 (название болезни, вызываемой коронавирусом) и более 51 тысячи смертей.

Почти все страны мира реагируют на пандемию примерно одинаково, вводя различные карантинные меры. Главная задача – замедлить рост числа заболевших, чтобы с ними могли справиться национальные системы здравоохранения.

Однако победа над коронавирусом возможна только в случае создания вакцины. Над этим сейчас работают в десятках лабораторий по всему миру, причем с невиданной ранее скоростью. От расшифровки генома вируса до первых клинических испытаний вакцины прошло только два месяца. Для сравнения – во время вспышки коронавируса SARS ("атипичной пневмонии") в 2003 году для этого понадобилось 20 месяцев.

Британское издание The Guardian выделяет две причины того, что работа продвигается так быстро. Во-первых, китайские ученые, первыми расшифровавшие генетическую последовательность коронавируса, поделились своими наработками с миром еще в начале января, и у их коллег было время, чтобы изучить поведение Sars-CoV-2.

Во-вторых, после двух предыдущих эпидемий, вызванных коронавирусами, SARS и MERS ("верблюжий грипп", начался в 2012 году в Саудовской Аравии), остались определенные наработки, которые можно использовать сейчас.

Таким путем пошла биотехнологическая компания из США Moderna, которая пока продвинулась дальше всех в разработке вакцины. С середины марта компания уже перешла к первой стадии испытаний вакцины на людях.

С американцами вовсю конкурируют китайцы – гонконгская компания CanSino Biologics вместе с Академией военно-медицинских наук Китая также перешли к стадии испытаний на людях. Примечательно, что проводятся они в лаборатории Уханя – города, с которого и началась пандемия.

Среди лидеров в разработке вакцины есть и британцы – ученые из Оксфордского университета планируют начать клинические испытания в следующем месяце, сейчас продолжается отбор добровольцев.

Параллельно поиском вакцины занимаются еще несколько десятков компании и исследовательских групп из Германии, Франции, России, Италии и других стран, но все они еще не дошли до клинической стадии. То есть сейчас они находятся лишь на этапе создания пробной вакцины, либо на этапе доклинических исследований: в пробирке и на животных. К примеру, немецкая компания CureVac собирается перейти к клиническим испытаниям своей вакцины на людях только летом.

Эта стадия также проходит в несколько этапов. Сначала вакцину вводят сравнительно небольшому количеству добровольцев, обычно нескольким десяткам, и отслеживают реакцию их организмов. В случае успеха тестирование проводится уже на нескольких сотнях людей, потом – уже на тысячах. Помимо очевидной задачи – доказать, что вакцина действительно эффективна против вируса, в ходе исследований определяются оптимальная дозировка и побочные эффекты вакцины.

Безусловно, в силу масштабов нынешней пандемии, привычные сроки уже сокращаются, пропускаются какие-то промежуточные этапы, тестирование проводят сразу на большом количестве добровольцев и т.д. Тем не менее, даже при экстремальном темпе работ для создания готовой вакцины потребуются многие месяцы.

Согласно большинству оценок, в том числе и Всемирной организации здравоохранения, это случится через год-полтора. В японском концерне Takeda обещают закончить разработку вакцины через 9-18 месяцев. Но и это при условии, что коронавирус не начнет резко мутировать, а разработчикам вакцин будет сопутствовать научная удача.

Денежный вопрос

На создании готового образца действенной вакцины все не заканчивается. Далее необходимо будет наладить ее производство в промышленных масштабах и дистрибуцию по всему миру, что потребует многомиллиардных инвестиций. Как правило, разработка вакцин не является приоритетом для мощных фармацевтических компаний, которые могут потянуть такие расходы.

Создание вакцины – процесс очень трудоемкий, затратный и рискованный, потому что по окончанию эпидемии спрос на вакцину может упасть, пишет американское издание The Atlantic. Потому производителям лекарств выгоднее вкладываться в какие-то обычные препараты ежедневного использования.

К примеру, разработка вакцин против SARS и MERS перестала поддерживаться правительством США после того, как заболеваемость резко пошла на спад. Аналогичная история была и разработкой вакцины против вируса Эбола, когда сотни миллионов долларов, вложенные в эту работу компанией Merck, никак себя не окупили.

Другой вопрос, как обеспечить всеобщее вакцинирование. Ведь как минимум на первых порах, вакцины на всех будет не хватать. Во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что она должна быть доступна для всех, а не только для богатых стран мира. Но в этом есть объективные сомнения.

Во времена подобных кризисов каждая страна обычно действует прежде всего в собственных интересах. К примеру, во время эпидемии H1N1 ("свиной грипп") в 2009 году развитые страны вроде Австралии запрещали экспорт вакцин до тех пор, пока не будет обеспечен внутренний спрос.

"Вы также можете представить себе сценарий, когда, скажем, Индия – главный поставщик вакцин в развивающиеся страны, не без оснований решит использовать собственное производство вакцин для защиты 1,3 миллиардов своего населения, прежде чем экспортировать их куда-либо", – пишет The Guardian.

Во время текущей пандемии коронавируса страны также демонстрируют не столько готовность к кооперации, сколько жесткий эгоизм и конкуренцию за дефицитные на мировом рынке товары, вроде тестов на COVID-19.

А вообще обойтись без вакцины против коронавируса вряд ли получится. По прогнозам большинства эпидемиологов, нынешняя волна эпидемии далеко не последняя. И если в обозримом будущем она пойдет на спад, то вскоре наверняка вернется.

"В странах, где строгие ограничения уберегли многих людей от заражения, вполне возможна вторая волна заболеваний с наступлением осени и зимы", – сказал в комментарии ВВС профессор Ян Альберт из Каролинского Института в Стокгольме.

Вполне возможно, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, подобно "обычному" гриппу. И вакцинирование необходимо как раз на этот случай.

Панацеи нет

Одновременно с поиском вакцины продолжается и поиск лекарства, которое могло бы справиться с коронавирусом уже во время текущей пандемии. Безусловно, это открыло широкие возможности для недобросовестных рекламщиков и откровенных мошенников, продвигающих среди обывателей чудесные "лекарства от коронавируса".

Но на данный момент в мире нет ни одного лекарства против COVID-19, доказавшего свою эффективность. Хотя поиски такого препарата идут очень активно, и не исключено, что более-менее действенное средство будет найдено еще до создания вакцины.

Пока одним из наиболее перспективных считается препарат ремдесевир, который разрабатывался как лекарство против вируса Эбола, но не показал свою эффективность. Тогда как в борьбе с COVID-19 он наоборот может оказаться полезным, мешая размножению коронавируса в организме человека.

В феврале о ремдесевире позитивно отзывались во Всемирной организации здравоохранения. Сейчас одновременно проходят шесть исследований ремдесевира, как на тяжелых больных, так и на больных, у которых COVID-19 протекает более мягко. Результаты исследований должны поступить уже в апреле.

Большие надежды возлагаются также на давно существующие лекарства от малярии – хлорохин и гидроксихлорохин, которые иногда совмещают с антибиотиком азитромицином. Об эффективности такого лекарственного коктейля заявил даже президент США Дональд Трамп.

Но опять-таки, как отмечает профильное американское издание STAT, для окончательных выводов потребуется еще месяц или более времени, масштабные исследования продолжаются. Хотя в США гидроксихлорохин на днях официально утвердили в качестве лекарства от COVID-19 при чрезвычайных обстоятельствах.

Среди других предлагаемых методов лечения COVID-19 – переливание плазмы от выздоровевших пациентов, создание искусственных антител и использование лекарств против артрита. В любом случае, информация об их эффективности поступит не ранее лета или даже осени.

На днях франко-американская группа исследователей опубликовала на профильном сайте bioRxiv список из 69 препаратов, которые потенциально могут помочь в борьбе с коронавирусом, как экспериментальных, так и давно известных, вроде галоперидола.

Исследования одновременно продолжаются в самых разных направлениях. К примеру, Минздрав Германии рекомендовал всем людям старше 60 лет сделать прививку от пневмококковой инфекции, это должно помешать серьезным осложнениям при пневмонии, которую вызывает коронавирус. Также в нескольких странах изучают, может ли пригодиться в борьбе против Sars-CoV-2 вакцина БЦЖ против туберкулеза, которая активизирует работу иммунной системы человека.

"Магического лекарства на данный момент нет", – констатирует директор Института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.