Бондаренко рассказал, почему не состоялся апелляционный суд в отношении него

"Спойлер. Второе заседание Киевского апелляционного суда не состоялось. Потому что... не доставили материалы. Месяца не хватило Печерскому районному суду Киева, чтобы передать материалы в 2 тома (это расстояние до 5 километров или 200 метров в день). Апелляционная жалоба снова не рассмотрена. Стратегия власти держать в заложниках оппозиционных политиков продолжает внедряться в жизнь", - написал Владимир Бондаренко.

Он отметил, что сейчас одновременно под домашним арестом находятся лидеры городских организаций обеих крупнейших фракций Киевсовета - "УДАР Виталия Кличко" и "Европейская солидарность".

Бондаренко также рассказал о затягивании следствия в отношении него.

"Три недели те, кто спешил вручить подозрение и избрать меру пресечения, обосновывая это необходимостью проведения следственных действий, просто забывают о тебе. Никакого допроса, никаких следственных действий. Вообще ничего. На конец 3-й недели тебя вызывают к следователю. И предлагают в свободной форме, без вопросов, рассказать ... что ты думаешь об этом уголовном производстве", - отметил он.

Кроме того, Бондаренко отметил абсурдность обвинений в отношении него.

"Мне инкриминируют выплату заработной платы человеку, который работал управляющим делами Киевсовета (основное место работы) в то время, когда был командирован в Киевскую городскую военную администрацию. И не получал денежное обеспечение по месту службы. У следствия вопрос не возникает, как он должен был жить без средств вообще. Но дальше еще интереснее. Полученные средства Игорь Хацевич в бюджет Киева еще в конце прошлого года вернул. Однако теперь "жаль" заключается в... уплаченных в Государственный бюджет Украины налогах. Уплаченных. В Госбюджет. Налогах. Во время войны. Абсурдно? Да это нам так кажется", - иронизирует экс-секретарь Киевсовета.