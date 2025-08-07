Бондаренко розповів, чому не відбувся апеляційний суд щодо нього

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бондаренка у Telegram-каналі.

"Спойлер. Друге засідання Київського апеляційного суду не відбулося. Бо… не доставили матеріали. Місяця не вистачило Печерському районному суду Києва, аби передати матеріали у 2 томи (це відстань до 5 кілометрів або 200 метрів на день). Апеляційна скарга знову не розглянута. Стратегія влади тримати в заручниках опозиційних політиків продовжує впроваджуватись у життя", - написав Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що наразі одночасно під домашнім арештом знаходяться лідери міських організацій обох найбільших фракцій Київради - "УДАР Віталія Кличка" та "Європейська солідарність".

Бондаренко також розповів про затягування слідства щодо нього.

"Три тижні ті, хто поспішав вручити підозру та обрати запобіжний захід, обґрунтовуючи це необхідністю проведення слідчих дій, просто забувають про тебе. Жодного допиту, жодних слідчих дій. Взагалі нічого. На кінець 3-го тижня тебе викликають до слідчого. І пропонують у вільній формі, без запитань, розповісти … що ти думаєш про це кримінальне провадження", - зазначив він.

Крім того, Бондаренко наголосив на абсурдності звинувачень щодо нього.

"Мені інкримінують виплату заробітної плати людині, яка працювала керуючим справами Київради (основне місце роботи) у час, коли була відряджена до Київської міської військової адміністрації. І не отримувала грошове забезпечення по місцю служби. У слідства питання не виникає, як він мав жити без коштів взагалі. Але далі ще цікавіше. Отримані кошти Ігор Хацевич до бюджету Києва ще в кінці минулого року повернув. Проте тепер "шкода" полягає у… сплачених до Державного бюджету України податках. Сплачених. До Держбюджету. Податках. Під час війни. Абсурдно? Та то нам так здається", - іронізує екс-секретар Київради.