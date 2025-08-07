ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Бондаренко розповів, чому не відбувся апеляційний суд щодо нього

Київ, Четвер 07 серпня 2025 18:33
UA EN RU
Бондаренко розповів, чому не відбувся апеляційний суд щодо нього Фото: екс-секретар Київради Володимир Бондаренко (facebook.com/Volodymyr.Jr.Bondarenko)
Автор: Сергій Новіков

Засідання апеляційного суду, на якому мали розглядати апеляцію екс-секретаря Київради Володимира Бондаренка, не відбулося. Причина - відсутність матеріалів для розгляду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бондаренка у Telegram-каналі.

"Спойлер. Друге засідання Київського апеляційного суду не відбулося. Бо… не доставили матеріали. Місяця не вистачило Печерському районному суду Києва, аби передати матеріали у 2 томи (це відстань до 5 кілометрів або 200 метрів на день). Апеляційна скарга знову не розглянута. Стратегія влади тримати в заручниках опозиційних політиків продовжує впроваджуватись у життя", - написав Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що наразі одночасно під домашнім арештом знаходяться лідери міських організацій обох найбільших фракцій Київради - "УДАР Віталія Кличка" та "Європейська солідарність".

Бондаренко також розповів про затягування слідства щодо нього.

"Три тижні ті, хто поспішав вручити підозру та обрати запобіжний захід, обґрунтовуючи це необхідністю проведення слідчих дій, просто забувають про тебе. Жодного допиту, жодних слідчих дій. Взагалі нічого. На кінець 3-го тижня тебе викликають до слідчого. І пропонують у вільній формі, без запитань, розповісти … що ти думаєш про це кримінальне провадження", - зазначив він.

Крім того, Бондаренко наголосив на абсурдності звинувачень щодо нього.

"Мені інкримінують виплату заробітної плати людині, яка працювала керуючим справами Київради (основне місце роботи) у час, коли була відряджена до Київської міської військової адміністрації. І не отримувала грошове забезпечення по місцю служби. У слідства питання не виникає, як він мав жити без коштів взагалі. Але далі ще цікавіше. Отримані кошти Ігор Хацевич до бюджету Києва ще в кінці минулого року повернув. Проте тепер "шкода" полягає у… сплачених до Державного бюджету України податках. Сплачених. До Держбюджету. Податках. Під час війни. Абсурдно? Та то нам так здається", - іронізує екс-секретар Київради.

Що цьому передувало

Раніше Володимир Бондаренко повідомляв, що його фактично звинувачують у виконанні безпосередніх функціональних обовʼязків - підписанні листів на ім'я начальника КМВА.

Мер Києва Віталій Кличко назвав справу щодо Бондаренка "абсурдом і театральщиною". Також повідомлялося, що 11 липня суд обрав Бондаренку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, Володимир Бондаренко обіймав посаду секретаря Київської міської ради з грудня 2020 року. Зокрема, у квітні 2025 року Київрада не набрала голосів для звільнення Бондаренка, проте він написав заяву і полишив посаду за власним бажанням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Бондаренко Київрада
Новини
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки