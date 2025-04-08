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Секретарь Киевсовета Бондаренко уходит в отставку по собственному желанию: подробности

Вторник 08 апреля 2025 16:18
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Секретарь Киевсовета Бондаренко уходит в отставку по собственному желанию: подробности Фото: секретарь Киевсовета Бондаренко уходит в отставку по собственному желанию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Киевсовет не набрал голосов для увольнения заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, однако он написал заявление и оставляет должность по собственному желанию. Мэр Киева Виталий Кличко поддержал такое его решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

Сегодня во время внеочередной сессии Киевсовета состоялось тайное голосование за отстранение Владимира Бондаренко от исполнения обязанностей секретаря Киевсовета. Однако депутаты выразили доверие Бондаренко, не поддержав предложение "слуг" об отставке: "за" проголосовали лишь 34 депутата, остальные высказались против или воздержались.

Во время своего выступления Владимир Бондаренко подчеркнул, что не держится за должность и озвучил заявление с просьбой прекратить его полномочия заместителя городского головы - секретаря Киевсовета по собственному желанию. Такое решение Бондаренко поддержали 81 депутат.

Мэр Киева Виталий Кличко также поддержал решение Бондаренко о сложении полномочий.

"Мы должны признавать и исправлять ошибки. Семь чиновников уволены из-за "земельного дела". Очищение городской власти будет продолжаться. И, хоть у Владимира Бондаренко статус свидетеля в этом деле, история, мягко говоря, неприятная. Депутаты тайным голосованием (по регламенту) не поддержали отставку секретаря. Вместе с тем, я считаю, что он должен уйти с должности", - написал в Telegram Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что ранее он отстранил Бондаренко от подготовки и ведения заседаний Киевсовета. Однако Кличко предостерег от попыток разбалансировать систему управлением города.

"Как бы ни пытались некоторые силы разбалансировать систему управления в городе, Киевсовет должен сделать выводы и работать! Принимать решения в интересах киевлян и в интересах развития столицы", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как известно, Владимир Бондаренко занимал должность секретаря Киевского городского совета с декабря 2020 года.

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