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"Бомбил бы Москву". Трамп на частном мероприятии сделал неожиданное заявление по Украине, - WP

Среда 29 мая 2024 09:30
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"Бомбил бы Москву". Трамп на частном мероприятии сделал неожиданное заявление по Украине, - WP Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В начале мая кандидат в президенты США Дональд Трамп провел частное мероприятие с некоторыми из крупнейших спонсоров своей предвыборной компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Зачастую комментарии Трампа на подобных мероприятиях касаются внешней политики и тем, которые он обсуждает на митингах, таких как инфляция и иммиграция.

Однако на одном из мероприятий он заявил, что "разбомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай вторгся на Тайвань".

Издание отметило, что такое заявление удивило некоторых доноров, которые присутствовали на мероприятии.

Выборы президента США

Следующие выборы пройдут в США ноябре этого года. Дональд Трамп и Джо Байден будут бороться за лидерство в США.

При этом СМИ утверждали, что Байден может снять свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Мишель, супруги бывшего президента США Барака Обамы.

Ранее РБК-Украина рассказывало, чем известен Дональд Трамп.

Помимо этого, РБК-Украина собрало самые громкие обещания Дональда Трампа, с которыми он идет на президентские выборы в США.

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