Миллиардер и экс-президент США с двумя импичментами. Чем известен Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп попытается вернуться в Белый дом на выборах в ноябре 2024. До прихода в политику он построил успешный бизнес и стал звездой реалити-шоу. При этом первая президентская каденция Трампа отметилась не только знаковыми реформами, но также двумя импичментами и уголовными делами.

РБК-Украина в материале ниже собрало факты из биографии и карьеры Дональда Трампа в бизнесе и политике.

Содержание:

Создатель семейной империи. Карьера Трампа в бизнесе

Дональду Джону Трампу 14 июня исполнится 78 лет. Он родился и вырос в районе Квинс города Нью-Йорк в семье шотландской иммигрантки Мэри Энн Маклеод и Фреда Трампа, чьи родственники были переселенцами из Германии. Дональд – четвертый из пяти детей в семье Трампов.

Учился в специализированной школе-интернате "Нью-Йоркская военная академия". После ее окончания поступил в Фордгамский университет, а затем в Уортонскую школу бизнеса, где получил степень бакалавра по экономике.

Начал карьеру в компании отца в сфере недвижимости – занимался арендой домов для людей среднего класса в Бруклине, Квинсе и Стейтен-Айленде. А в 1971 году Трамп переехал на Манхэттен, где сосредоточился на проектах застройки. В том же году он переименовал компанию в The Trump Organization.

В 1980-х годах инвестировал в несколько крупных объектов недвижимости в Нью-Йорке. К 1988 году Трамп заработал свой первый миллиард, но из-за финансового кризиса в 90-х оказался на грани банкротства. Несколько его бизнесов были проданы, например авиакомпания Trump Shuttle.

Фото: Трамп построил бизнес в сфере недвижимости (Getty Images)

Несмотря на трудности, бизнес Трампа в области недвижимости в целом стал чрезвычайно успешным. Он даже лицензировал собственное имя, под которым воплощались строительные проекты. На данный момент Trump Organization является международным конгломератом недвижимости.

Именем бизнесмена названы элитные апартаменты на Пятой авеню на Манхэттене – Trump Tower, 72-х этажный небоскреб напротив штаб-квартиры ООН – Trump World Tower, международный отель Трампа "Лас-Вегас" международная гостиница и башня Трампа – Chicago, международная гостиница и башня Трампа – Нью-Йорк и т.д.

Является владельцем гостиниц в разных странах и сети казино Trump Entertainment Resorts, площадок для гольфа, пляжных клубов и курортов.Основал компании в сферах туризма, спорта, парфюмерной промышленности, производства одежды.

По состоянию на начало мая 2024, Forbes оценивал состояние Дональда Трампа в 7,5 млрд долларов.

Звезда ТВ и медиамагнат

Как вспоминал сам Трамп в одной из своих книг, некоторое время он задумывался над кинокарьерой, но пришел к выводу, что бизнес в недвижимости более прибыльен. Однако зрители все-таки увидели его на киноэкранах.

Дональд Трамп снялся в лентах "Один дома 2", "Принц из Беверли Хиллз", "Няня", "Любовь с сообщением", сериале "Секс и город" и других. Все его роли были эпизодическими, бизнесмен преимущественно играл самого себя. Дважды был номинирован на премию Emmy.

Широко известным зрителям имя Трампа стало благодаря реалити-шоу "Кандидат", которое он вел 14 сезонов (с 2004 по 2015). В шоу бизнесмен оценивал начинающих предпринимателей, которые соревновались за годовой начальный контракт на 250 000 долларов США с The Trump Organization. За участие в "Кандидате" получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

До 2015 года компания Дональда Трампа Miss Universe Organization совместно с каналом NBC проводили такие конкурсы как Мисс Вселенная, Мисс США и Miss Teen USA. Однако после комментариев о мексиканских иммигрантах во время первой президентской кампании NBC прекратило сотрудничество с Трампом.

В 2021 году стал владельцем медиакомпании Trump Media & Technology Group, выпустившей платформу Truth Social – вебпортал и мобильное приложение, позиционируемое как аналог популярным социальным медиа. О создании Truth Social Трамп заговорил, когда его аккаунты в Facebook, X (Twitter) заблокировали.

Победитель-аутсайдер. Выборы президента 2016

Путь Дональда Трампа в большой политике начался в 2015 году. Он заручился поддержкой 40 штатов на праймериз Республиканской партии и официально стал кандидатом в президенты. Лозунгом его кампании было "Make America great again" (с англ. "Сделаем Америку снова великой").

Трамп использовал нетрадиционные методы, чтобы донести свои приоритеты до избирателей. Так, платформа Twitter стала его основным средством для прямого общения с американской общественностью, политиками и прессой.

Фото: предвыборная кампания Трампа(Getty Images)

Главной конкуренткой Трампа была представительница Демократической партии и супруга экс-президента США – Хиллари Клинтон.

Вопреки предвыборным прогнозам, обещавшим президентский пост Клинтон, Дональд Трамп со значительным отрывом опередил ее и одержал победу в голосовании, получив 304 голоса выборщиков (из 270 необходимых, согласно правилам косвенной системы голосования Коллегии выборщиков в США). При этом за Клинтон проголосовало на 3 млн больше американцев.

Об особенностях избирательной системы США можно прочитать в материале "Другие правила. Как в США будут выбирать президента страны и какие могут быть сюрпризы".

Церемонию инаугурации Трампа посетили бывшие президенты США: Барак Обама, Джордж Буш-младший, Джимми Картер, Билл Клинтон. Но мероприятия сопровождались массовыми протестами.

По подсчетам, в протестах в течение нескольких дней после инаугурации приняло участие несколько миллионов человек. Акции против президентства Трампа прошли в 600 городах мира.

Чем запомнился первый срок Трампа в Белом доме

В первые дни в должности президента США Трамп занялся отменой реформы здравоохранения об обязательном медицинском страховании, начатой Бараком Обамой.

Также Трамп запомнился жесткой миграционной политикой. Подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, ограничил въезд мигрантов и беженцев из исламских стран.

Часть президентских реформ касалась сохранения и создания новых рабочих мест и облегчения ведения бизнеса. Трамп утвердил наибольшее сокращение налогов за последние 30 лет.

Администрация Трампа также пересмотрела торговые соглашения с Мексикой, Канадой, Китаем, Японией и Южной Кореей. Так, в 2018 году были введены дополнительные пошлины для ограничения торговли с Китаем.

В 2019 году Трамп заявил, что Белый дом признает Иерусалим столицей Израиля и принял решение о переносе посольства США в Иерусалим.

Дональд Трамп стал первым за 25 лет президентом Соединенных штатов, встретившимся с лидером Северной Кореи. Переговоры Трампа и Ким Чен Ина состоялись в 2018 году на фоне обострения отношений двух стран из-за ядерных испытаний в КНДР. Темой встречи была перезагрузка отношений и денуклеаризация Северной Кореи.

Находясь в должности президента США, Трамп неоднозначно высказывался по поводу политики РФ и ее лидера Владимира Путина. Еще во время предвыборной кампании он не раз заявлял о намерении наладить отношения с Россией, а американские спецслужбы даже обвиняли РФ во вмешательстве в выборы.

Фото: встреча Трампа с Путиным(Getty Images)

В общей сложности Трамп встречался с Путиным 5 раз, 2 из которых – личные переговоры, где речь шла об экономических отношениях между странами, конфликте в Сирии и Украине. В частности, отмечалось важность "реализации Минских соглашений". При этом на посту президента Трамп подписал указ о введении санкций в отношении ряда российских компаний и частных лиц из-за агрессии РФ против Украины.

Больше об истории отношений Трампа с Украиной говорится в материале "Все еще "друг Путина"? Изменил ли Трамп свое отношение к Украине и войне".

Завершение президентской каденции Трампа совпало с пандемией коронавируса. Критики утверждали, что реакция тогдашнего лидера США на пандемию была запоздалой. Однако программа администрации Трампа Operation Warp Speed способствовала разработке вакцин, впоследствии одобренных для использования.

Единственный президент США с двумя импичментами

Дональд Трамп стал первым президентом за всю историю Соединенных Штатов, которому дважды объявляли импичмент.

В 2019 году в Палате представителей инициировали первую процедуру импичмента из-за политического скандала, связанного с обвинением Трампа в злоупотреблении властью.

Этому предшествовало расследование на основании заявления анонимного информатора, утверждавшего, что Дональд Трамп в июле 2019 оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского в личных и политических интересах. Американский лидер пытался склонить украинские власти к расследованию причастности к коррупционным схемам Хантера Байдена, сына Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. Трампа обвинили в том, что таким образом он пытался устранить своего главного оппонента на президентских выборах 2020 года.

Фото: Трамп дважды оказывался под угрозой импичмента (facebook.com/Whitehouse)

Однако в Сенате не нашлось необходимого количества голосов, чтобы отстранить главу США от должности.

Второй раз импичмент Трампау объявили после президентских выборов 2020, на которых он проиграл демократу Джо Байдену.

За неделю до завершения президентских полномочий Трампа обвинили в призыве к мятежу, когда тот подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия во время сертификации результатов голосования.

Уголовные дела против Трампа

Дональд Трамп является первым экспрезидентом США, который стал участником уголовного судебного процесса. Речь идет сразу о 4 уголовных делах, в рамках которых ему предъявлено более 80 обвинений.

Трампа обвиняют в попытке обратить в свою пользу проигранные в 2020 году президентские выборы. По заключению следствия, он пытался разным образом срывать установление результатов выборов, что в финале привело к штурму Капитолия его сторонниками.

Еще одно уголовное дело касается вмешательства Трампа в выборы в штате Джорджия, когда тот пытался уговорить госсекретаря штата сфальсифицировать результаты голосования. По этому делу 24 августа 2023 Трампа арестовали и поместили в тюрьму округа Фултон, но через 20 минут освободили под залог в размере 200 тыс. долларов.

Фото: Дональд Трамп на суде (Getty Images)

Третье уголовное производство было открыто после обнаружения в доме Трампа ряда важных секретных документов Белого дома, которые он должен был сдать в Национальный архив после сложения полномочий президента США.

Четвертое уголовное дело связано с фальсификацией бизнес-документов, чтобы скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс "за молчание". Обвинение утверждает, что Трамп заплатил женщине за интимные услуги, а во время президентской кампании-2016 заплатил еще 130 тысяч долларов за то, чтобы Дэниелс не рассказывала об этом факте. Затем экс-президент сфальсифицировал документы, чтобы скрыть выплату.

Подробнее о том, в каких судебных процессах сейчас участвует Дональд Трамп, действительно ли его могут отправить в тюрьму и как эти суды влияют на его шансы на выборах 2024 года, можно узнать в материале РБК-Украина.

При подготовке текста использовались: публикации BBC, данные Forbes, информация с сайта Белого дома, Wikipedia.