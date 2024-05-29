"Бомбив би Москву". Трамп на приватному заході зробив несподівану заяву щодо України, - WP

На початку травня кандидат у президенти США Дональд Трамп провів приватний захід із деякими з найбільших спонсорів своєї передвиборчої компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Найчастіше коментарі Трампа на подібних заходах стосуються зовнішньої політики і тем, які він обговорює на мітингах, таких як інфляція та імміграція.

Однак на одному із заходів він заявив, що "розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань".

Видання зазначило, що така заява здивувала деяких донорів, які були присутні на заході.