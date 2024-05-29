"Бомбив би Москву". Трамп на приватному заході зробив несподівану заяву щодо України, - WP
На початку травня кандидат у президенти США Дональд Трамп провів приватний захід із деякими з найбільших спонсорів своєї передвиборчої компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Найчастіше коментарі Трампа на подібних заходах стосуються зовнішньої політики і тем, які він обговорює на мітингах, таких як інфляція та імміграція.
Однак на одному із заходів він заявив, що "розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань".
Видання зазначило, що така заява здивувала деяких донорів, які були присутні на заході.
Вибори президента США
Наступні вибори відбудуться у США у листопаді цього року. Дональд Трамп та Джо Байден боротимуться за лідерство у США.
При цьому ЗМІ стверджували, що Байден може зняти свою кандидатуру з президентських виборів на користь Мішель, подружжя колишнього президента США Барака Обами.
Раніше РБК-Україна розповідало, чим відомий Дональд Трамп.
Крім цього, РБК-Україна зібрала найгучніші обіцянки Дональда Трампа, з якими він іде на президентські вибори у США.
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