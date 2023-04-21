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Бомба вошла в землю и взорвалась: появилось полное видео удара по Белгороду

Фото: появилось полное видео взрыва в Белгороде (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В сети появилось полное видео вчерашнего взрыва в российском Белгороде, когда на город могла упасть фугасная авиационная бомба с российского самолета Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

На видео видно, как бомба вошла в землю, а спустя некоторое время взорвалась.

Взрыв в Белгороде

Вечером 20 апреля в Белгороде прогремели мощные взрывы, а местные жители публиковали в сети фотографии большой воронки.

Позже Минобороны РФ признало, что российская авиация якобы случайно сбросила на Белгород бомбу.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что россияне признали, что сами сбросили авиабомбу на Белгород, чтобы не деморализовать граждан. Ведь руководство РФ боится признавать, что их страна может оказаться незащищенной.

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Российская Федерация