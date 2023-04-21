UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бомба увійшла у землю та вибухнула: з'явилось повне відео удару по Бєлгороду

Фото: з'явилось повне відео вибуху у Бєлгороді (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У мережі з'явилось повне відео вчорашнього вибуху у російському Бєлгороді, коли на місто могла впасти фугасна авіаційна бомба з російського літака Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

На відео видно, як бомба увійшла у землю, а через деякий час вибухнула.

Вибух у Бєлгороді

Ввечері 20 квітня у Бєлгороді пролунали потужні вибухи, а місцеві жителі публікували у мережі фотографії великої вирви.

Пізніше Міноборони РФ визнало, що російська авіація нібито випадково скинула на Бєлгород бомбу.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що росіяни визнали, що самі скинули авіабомбу на Бєлгород, щоб не деморалізувати громадян. Адже керівництво РФ боїться визнавати, що їхня країна може бути незахищеною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація