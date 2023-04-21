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Почему россияне признали удар по Белгороду: объяснение Подоляка

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Киев, Пятница 21 апреля 2023 10:14
Почему россияне признали удар по Белгороду: объяснение Подоляка Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне признали, что сами сбросили авиабомбу на Белгород, чтобы не деморализовать граждан. Руководство РФ боится признавать, что их страна может оказаться незащищенной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

По его словам, после случайного удара по Белгороду россияне посчитали риски и поэтому признали, что сами бомбили свою территорию.

"Они посчитали риски. Если они скажут, что Украина атаковала - тогда это существенно деморализует дополнительно. Тогда в России начнут говорить, а где же ПВО? Они тогда будут понимать, что Россия не защищена", - отметил Подоляк.

Он добавил, что после подобных случаев, как в Белгороде, запугивание Кремля и диктатора Владимира Путина выглядят смешно.

"Я сейчас анекдотично скажу. Когда Путин выходит и говорит, что мы можем использовать тактическое ядерное оружие, здесь вопрос не в Воронеже ли оно будет? Там же ПВО нет. У нас то ПВО есть, а у них же нет", - подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, вчера вечером в российском Белгороде раздались мощные взрывы, а местные жители опубликовали в сети фото большой воронки.

Позже Минобороны РФ признало, что российская авиация якобы случайно сбросила на Белгород бомбу.

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Российская Федерация Офис президента Михаил Подоляк
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