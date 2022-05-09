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Бомба на Білогорівку, евакуація з "Азовсталі", табори для депортованих українців: новини за вихідні

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Понеділок 09 травня 2022 08:30
Бомба на Білогорівку, евакуація з "Азовсталі", табори для депортованих українців: новини за вихідні Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

З "Азовсталі" евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку, війська РФ скинули бомбу на школу в Луганській області, Росія створила 66 таборів для депортованих українців. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 7-8 травня – у матеріалі РБК-Україна.

На Луганщині війська РФ скинули бомбу на школу: близько 100 людей опинилися під завалами

Російські військові скинули авіабомбу на школу у селі Білогорівка Луганської області. В момент вибуху в будівлі перебувало близько 100 людей. Рятувальники розбирають завали.

Жертвами бомбардування попередньо стали 60 людей. З-під завалів зруйнованої будівлі рятувальникам удалося евакуювати близько 30 громадян.

Усіх жінок, дітей та людей похилого віку з "Азовсталі" евакуйовано, - Верещук

У Маріуполі з "Азовсталі" евакуювали усіх жінок, дітей та людей похилого віку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук.

За її словами, частину гуманітарної операції вже виконали. "Наказ Президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено", - написала Верещук.

Захисники Маріуполя дали прес-конференцію з "Азовсталі": основні заяви

Сьогодні, 8 травня 2022 року, українські військові дають прес-конференцію із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Зокрема, з журналістами спілкуються заступник командира полку Нацгвардії "Азов" Святослав Паламар і офіцер розвідки управління Ілля Самойленко.

РБК-Україна зібрало основні заяви.

ЗСУ збили російський вертоліт з десантом на Зміїному: з'явилося відео

Збройні сили України знищили російський вертоліт з десантом на острові Зміїний. А також опублікували відео удару.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля острова Зміїний українські "Байрактари" знищили десантний катер типу "Серна" з ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмових катери типу "Раптор, ще один суттєво пошкоджений. Втрати противника оцінюються в 46 осіб зі складу екіпажу і десанту.

Росія створила 66 таборів для депортованих українців

У Росії виявили 66 таборів для примусово депортованих українців. Табори знаходяться в колишніх радянських санаторіях та інших об'єктах в таких регіонах, як Сибір, Кавказ, Північний Полярний круг і Далекий Схід.

Табори для депортованих українців простягаються через безкраї Російські степи і 11 часових поясів над Уральськими горами від Бєлгорода на заході до віддаленого півострова Камчатка на краю Тихого океану і Владивостока в кінці Транссибірської магістралі. Згідно з розслідуванням, в 38 таборах перебувають 6250 осіб, у тому числі 621 дитина.

В Берліні заборонили використання символіки на заходах 8-9 травня

У Берліні поліція з метою недопущення конфліктних ситуацій заборонила використання символіки на заходах 8 і 9 травня, приуроченим до 77-ї річниці закінчення Другої світової війни та звільнення Німеччини від націонал-соціалізму. В тому числі – української символіки.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував владу Берліна за заборону української символіки на заходах 8-9 травня. Він назвав це ляпасом всьому народу України.

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Погода в Україні принесе похолодання, сильні опади й навіть заморозки найближчими днями. Однак після зниження температури нас чекає сильне потепління.

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