На півдні України російські окупанти втратили за день 80 солдатів і 10 одиниць техніки
Військові ЗСУ на південних рубежах оборони завдали російським військам суттєвих втрат у живій силі та техніці, які за минулу добу склали 80 окупантів, 4 катери (3 знищені й 1 істотно пошкоджений), ЗРК "Тор", ударний безпілотник, 3 гаубиці та бойову машину десанту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".
Зазначається, що протягом дня противник на лінії зіткнення в Херсонській і Миколаївській областях не виявляв активності, проте не припиняв артилерійські і мінометні обстріли та ракетні удари.
При цьому українськими Силами оборони було нанесено ураження понад 120 цілей ворога.
"Біля острова Зміїний, який стає вже легендарним плацдармом феєричного зменшення сил і потужностей рашистів, влучними атаками "Байрактарів" знищено десантний катер типу "Серна" із ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмових катери типу "Раптор", а ще один "Раптор" суттєво ушкоджено. 46 рашистів зі складу екіпажу та десанту відмінусовано від живої сили ворога", - йдеться у зведенні.
Загальні втрати російських військ у південних регіонах за цю добу становлять 80 окупантів та 10 одиниць техніки, а саме:
- катерний склад з 4 одиниць,
- 1 зенітно-ракетний комплекс "Тор",
- 1 ударний безпілотник-розвідник "Форпост", збитий вранці в Одеській області,
- 1 бойова машина десанту,
- 3 гаубиці.
"А в районі Станіслава, на Херсонщині, ворога позбавлено ще й складу боєприпасів", - додали військові.
Раніше повідомлялося, що протягом 7 травня українські військові збили 14 повітряних цілей ворога, знищивши 1 вертоліт, 11 безпілотників і 2 крилаті ракети.
Нагадаємо також, що перед цим ЗСУ показали відео роботи "Байрактара" по російському катеру типу "Серна" біля острова Зміїний.
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