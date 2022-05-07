На Луганщині війська РФ скинули бомбу на школу: близько 100 людей опинилися під завалами

Фото: Війська РФ скинули бомбу на школу в Білогорівці, в якій перебувало 100 людей (Getty Images)

Російські військові скинули авіабомбу на школу у селі Білогорівка Луганської області. В момент вибуху в будівлі перебувало близько 100 людей. Рятувальники розбирають завали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

“Сьогодні російські вбивці "воювали" з беззбройними мирними жителями. У Білогорівці рашисти скинули авіабомбу на школу, де ховалося майже все село, всі, хто не встиг евакуюватися”, - розповів голова ОВА. При цьому, за інформацією чиновника, у школі в момент падіння авіабомби було близько 100 людей. Станом на 21:50 рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 30 людей. "Рятувальна операція триває", - додав Гайдай.