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На Луганщині війська РФ скинули бомбу на школу: близько 100 людей опинилися під завалами

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Білогорівка, Субота 07 травня 2022 22:15
На Луганщині війська РФ скинули бомбу на школу: близько 100 людей опинилися під завалами Фото: Війська РФ скинули бомбу на школу в Білогорівці, в якій перебувало 100 людей (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російські військові скинули авіабомбу на школу у селі Білогорівка Луганської області. В момент вибуху в будівлі перебувало близько 100 людей. Рятувальники розбирають завали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

“Сьогодні російські вбивці "воювали" з беззбройними мирними жителями. У Білогорівці рашисти скинули авіабомбу на школу, де ховалося майже все село, всі, хто не встиг евакуюватися”, - розповів голова ОВА.

При цьому, за інформацією чиновника, у школі в момент падіння авіабомби було близько 100 людей. Станом на 21:50 рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 30 людей.

"Рятувальна операція триває", - додав Гайдай.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні російські окупанти на Луганщині обстріляли лікарню, хімічний завод та десятки житлових будинків. За добу пошкоджено чи зруйновано 36 будинків.

Також ми писали, що російські війська з "Градів" обстріляли Привілля у Луганській області. Внаслідок цього загинули двоє дітей.

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Луганськ школа Війна Росії проти України
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