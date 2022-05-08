ru ua
Нд, 08 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У віддалених районах. Росія створила 66 таборів для депортованих українців, - розслідування

Новость на русском →
Москва, Неділя 08 травня 2022 12:10
У віддалених районах. Росія створила 66 таборів для депортованих українців, - розслідування Фото: Росія створила 66 таборів для депортованих українців (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії виявили 66 таборів для примусово депортованих українців. Табори знаходяться в колишніх радянських санаторіях та інших об'єктах в таких регіонах, як Сибір, Кавказ, Північний Полярний круг і Далекий Схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування британського видання iNews.

Журналісти видання провели аналіз новин з російськими картографічними сайтами, відомі в Росії як пункти тимчасового розміщення (ПВР). Вони включають десятки санаторіїв і колишніх дитячих таборів і як мінімум один центр "патріотичного виховання" і навіть колишнє звалище хімічної зброї.

Табори для депортованих українців простягаються через безкраї Російські степи і 11 часових поясів над Уральськими горами від Бєлгорода на заході до віддаленого півострова Камчатка на краю Тихого океану і Владивостока в кінці Транссибірської магістралі.

Згідно з розслідуванням, в 38 таборах перебувають 6250 осіб, у тому числі 621 дитина.

Аналіз Inews показує, що в середньому в кожному з таборів проживає 162 людини. Точно журналісти дізналися про існування таборів у таких регіонах:

  • півострів Камчатка - 10 осіб в гуртожитку Камчатського індустріального технікуму в Єлізово;
  • місто Находка, Приморський край, - 300 осіб, включаючи 86 дітей. Це був третій поїзд з українцями, який прибув за кілька днів. Місцеві ЗМІ писали, що в чотирьох сусідніх містах відкриваються 14 таборів, що вміщають до 1350 осіб;
  • Сахалін - 20 осіб;
  • біля міста Ульяновськ - патріотичний освітній центр "Авангард" (кількість українців невідома);
  • селище Леонідівка біля Пензи (там знаходиться колишнє звалище хімічної зброї) - 600 осіб;
  • Мурманська область - 20 таборів для українців, включаючи готель "Північне сяйво" в місті нікель і санаторій "Лапландія" в Мурмашах (кількість депортованих невідома);
  • Бєлгород (кількість депортованих невідома);
  • Уфа - як мінімум один табір у місцевому університетському гуртожитку (кількість депортованих невідома);
  • Ленінградська область - 530 осіб у таборі-інтернаті "Царицине озеро".

Раніше повідомлялося, що окупанти забирають у депортованих українців паспорти і видають так звані "міграційні довідки".

Раніше також стало відомо, що Росія слідом за депортацією українців почала паспортизацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Розслідування Біженці Війна Росії проти України
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
"Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом