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Болтон застеріг Асада від використання хімічної зброї в Сирії

Новини » Політика    05.01.2019 - 18:56
Болтон застеріг Асада від використання хімічної зброї в Сирії
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

У разі використання хімзброї режим Асада чекають тяжкі наслідки

Радник президента Сполучених Штатів Америки з питань нацбезпеки Джон Болтон застеріг сирійського президента Башара Асада від використання хімічної зброї після виходу американських військ з Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Болтона, режим Асада чекають важкі наслідки у разі застосування хімічної зброї у Сирії після виходу американських військ.

"Наша позиція жодним чином не змінилася: будь-яке застосування хімічної зброї потягне за собою дуже серйозну відповідь, як ми вже двічі це зробили", - заявив радник президента США з нацбезпеки.

Крім того, Болтон додав, що виведення Сполученими Штатами своїх солдатів із Сирії не означає, що Вашингтон пом'якшив свою позицію щодо застосування сирійським урядом хімічної зброї.

"Режим режим Асада не повинен мати жодних ілюзій щодо цього питання", - додав він.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео оголосив, що військові Сполучених Штатів почали покидати території Сирії.

Наказ про виведення американських військ з території Сирії віддав президент США Дональд Трамп 19 грудня 2018. При цьому глава Пентагону Джеймс Мэттис виступив проти такого рішення, через що подав у відставку.

Додамо, нещодавно Дональд Трамп погодився уповільнити виведення американських військ з Сирії. Президент США погодився дати військовим 4 місяці для виведення 2 тисяч американських військовослужбовців з Сирії.

 

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